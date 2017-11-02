Lifosa инвестировала в новый производственный цех почти 20 млн. евро

Во вторник контролируемый российским концерном “Еврохим” литовский завод фосфорных удобрений Lifosa официально открывает новый производственный цех, который обошелся в 19,6 млн. евро.

Генеральный директор Lifosa Йонас Дастикас сообщил BNS, что в проект, который был начат в конце 2015 года, было инвестировано 23 млн. долларов США (19,6 млн. евро).

“Мы построили цех жидких удобрений. Эти удобрения дают более значительную добавочную стоимость, поскольку не загрязняют природу, нет никаких отходов. (…) В нашей отрасли сейчас кризис, ситуация складывается пока не очень удачно, поэтому мы надеемся заработать больше на этих удобрениях”, – сказал BNS Й. Дастикас.

По его словам, в цеху, строительство которого завершилось в апреле, будут производиться удобрения в основном для экспорта.

В прошлом году Lifosa получила 367,421 млн. евро доходов – на 11% меньше, чем в 2015 году, когда оборот компании составил 412,687 млн. евро. Чистая прибыль компании за год снизилась в 10 раз до 6,137 млн. евро.

BNS

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