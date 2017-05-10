Лит – «красная тряпка» для быка

В Сейме предложили вернуть на ценники национальную валюту лит и сохранить ее до 2022 года. Предложение маленькой фракции «Порядка и справедливости» так напугало политические элиты, что от идеи отмахнулись, как от чумы. Почему?

Сослались на закон

С повсеместным резким ростом цен на продукты питания в Литве в парламенте заговорили о возвращении национальной валюты лита — хотя бы на ценники в магазинах. Однако парламентский Комитет по праву и правопорядку решил, что представленная партией «Порядок и справедливость» идея до 2022 года указывать цены на товары и услуги и в литах, и в евро, противоречит Конституции.

Староста фракции «Порядок и справедливость» Ремигиюс Жямайтайтис с другими членами партии предлагает изменить Закон о введении евро и установить, что до 1 января 2022 года цены на товары и услуги должны указываться и в евро, и в старой валюте — в литах.

Парламентские юристы, в свою очередь, обратили внимание на то, что было предусмотрено указывать цены в литах и в евро в течение 6 месяцев после введения евро (в 2015 году), так что инициатива партии «Порядок и справедливость» означала бы обратное действие закона.

«Предлагаемое в проекте правовое регулирование оценивается как противоречащее принципу правового государства, утвержденному в преамбуле Конституции и исходящему из него принципу защиты законных ожиданий, обязательству придерживаться принципа lex retro non agit (закон обратной силы не имеет)», — отмечается в выводе Департамента права.

Этот вывод Комитет по праву и правопорядку одобрил единодушно: 8 членов комитета одобрили выводы юристов, никто не был против, один член комитета — представитель партии «Порядок и справедливость» Римас Андрикис — воздержался.

Лит обуздает цены?

Однако это решение комитета еще не означает, что инициатива вернуть цены в литах откладывается в долгий ящик. Последнее слово остается за Сеймом.

Члены партии «Порядок и справедливость» уверяют, что к предложению вновь указывать цены и в евро, и в литах их подтолкнули сильно поднявшиеся цены и жалобы потребителей. «Отмечается, что цены, указываемые в евро и литах, должны быть понятны, они не должны вводить в заблуждение, со временем цены очень сильно поднялись», — говорится в пояснительном документе проекта правового акта.

Как утверждается в документе, учреждения по контролю в декабре 2014 года выполнили 2380 проверок по поводу указания двойной цены — и в евро, и в литах. Было установлено 142 нарушения. В декабре 2015 года в связи с нарушением Закона о введении евро в Службу защиты прав потребителей обратился 691 потребитель. «Это больше, чем в прежний период проверки, когда более чем за 4 месяца с 22 августа по 31 декабря 2014 года было получено 490 сообщений», — отмечается в документе.

Партия обращает внимание на то, что в Германии цены в национальной валюте (в марках) и евро указывались в течение 10 лет. Похожая ситуация была и во Франции.

«Эксперты отмечают, что с начала 2015 года цены на услуги ремонта жилья выросли на 39%, цены на услуги общепита — на 20%, услуги парикмахерских — на 17%, медицинские услуги — на 16%, услуги одонтологов — на 15%, культурные развлечения — на 14%, но цены выросли еще больше, и предполагается, что будут расти и дальше», — утверждают члены Сейма.

Предлагают и в злотых

«На самом деле, это большая проблема, потому что после введения евро цены повысились с 12 до 37%, некоторые товары подорожали даже на 80%. Мы заметили, что после шести месяцев, когда цены указывались в двух валютах, а потом перестали указываться, появились проблемы. Мы предлагаем вернуть лит на ценники обратно», – настаивает Жямайтайтис, обещая оспорить решение комитета в суде.

«У нас есть Германия, которая, кстати, указывает уже 10 или 15 лет цены в марках и евро, и Франция до сих пор не сняла цены во франках. Лит в республике по общим подсчетам существовал более 30 лет, мне кажется, что он должен оставаться значимым», – считает политик.

Экономисты относятся к идее вернуть на ценники литы с осторожностью. Литовцы только попривыкли к евро, и вдруг опять литы?

«Надо признать, что лит остался во многих душах и головах литовских граждан. Но пересчитывать евро в литы после года введения евро стали 50% граждан. На данный момент этим занимаются только 17% граждан. Не так уж и много, надо сказать. Апеллировать к опыту граждан Германии я бы не стала, потому что Германия с немецкой маркой прожила очень много лет. Точно так и во Франции. Наша валютная история подразделялась на рубли, вагнорки и потом литы, доллар. Мы в этом плане несколько более натренированы, нежели граждане Германии», – считает экономист Екатерина Рояка.

Литы якобы прошлые цены на товар не вернут, нужны другие меры.

«Намного более рациональным является требование указывать цену за килограмм, нежели требовать добавлять туда валюту. Ну а если пошутить, то опять же, многим литовским гражданам было бы лучше указывать цену в злотых, чтобы просто сравнить с польскими торговыми центрами», – добавила экономист.

Депутаты продолжают настаивать – якобы противоречие Конституции – миф и лишь отговорка.

«Если вводится евро – проводится референдум, это установлено Конституцией. К сожалению, боги юстиции, которые, общаясь с духами, решили обратиться в Сейм, как раз, по-моему, и нарушили Конституцию. Сейчас, когда мы предлагаем вернуть вновь литы на ценники, уже мы обвиняемся в ее нарушении. Это выглядит немного смешным», – негодовал Р. Жямайтайтис.

Люди должны знать, сколько они платят и переплачивают за товар, говорят политики.

Официально цены растут «чуть-чуть»?

В апреле официально зафиксирована месячная инфляция всего в 1%. Цены на потребительские товары и услуги в стране растут восьмой месяц подряд. Департамент статистики сообщил, что годовая инфляция (в апреле по сравнению с апрелем 2016 года) составила 3,5%, а среднегодовая была всего 1,6%.

Так если у нас цены не растут, или растут совсем незначительно, почему не показать эти цены еще и в литах? Что так пугает парламентских юристов? Мы лучше немцев и французов? Умеем перестраиваться, более гибкие? А может, просто население хотят оставить в дураках? Ведь возвращение литов на ценники станет для населения словно «красная тряпка» для быка. Если наше терпеливое и сонное общество что-то и может пробудить, так это цена на огурец, который стал в три раза дороже. А может, это действительно миф и провокация врагов? Может, на самом деле – ничего не изменилось, а мы просто любим ворчать? «Литовский курьер» отправился на контрольную закупку, прихватив с собой старые чеки из магазинов эпохи лита. Что из этого получилось – уже в нашем следующем номере через неделю.

Михаил КИСЕЛЕВ

Тем временем

Рост зарплаты «на словах»

Только 199 евро в среднем составляет заработок «на бумаге» занятых в частном секторе людей, которые зарабатывают меньше минимальной месячной заработной платы. Такие данные новейшей статистики приводит Фонд социального страхования.

Менее минимальной зарплаты в марте получили 160 000 человек, каждый десятый работающий по трудовому договору, сообщает «Содра». Годовые доходы от заработка важны не только для накапливаемого стажа, но и для подсчета положенных для человека выплат. Выплаты по болезни, по уходу за ребенком, отцовству напрямую зависят от официальной зарплаты. Если человек получает зарплату, к примеру, 200 евро «на бумаге», то выплата по болезни составила бы всего 18 евро, а выплата по материнству на два года – 156 евро в месяц.

При этом вот-вот вступит в силу новый Трудовой кодекс, который должен якобы увеличить доходы трудящихся. Правда, такое обещание работодатели дали только на словах. Такое решение не обеспечено законом. Канцелярия президента Литвы призвала правительство и профсоюзы не связывать соглашения о повышении зарплаты с новым Трудовым кодексом.

Главный советник президента по внутренней политике Миндаугас Линге в эфире радиостанции Žinių radijаs заявил, что соглашения такого типа напоминают «дележ шкуры неубитого медведя».

«Некоторые экономические процессы происходят естественным путем, и комиссия говорит, что так или иначе намечается более высокий рост зарплат, и сейчас ощущаются спекулятивные настроения, когда речь идет о таких соглашениях, которые пытаются связать с Трудовым кодексом. Хотелось бы не путать эти вопросы, и мы должны говорить о конкретных вещах, которые предусмотрены в проектах документов, а не о каких-то мистических соглашениях, которые непонятно как появляются, и вообще похожи на обман, так как неясно, сработают ли они», — сказал М. Линге.

Правительство Литвы ранее одобрило установки Трудового кодекса, сейчас их рассматривает парламент. Новый Трудовой кодекс вступит в силу с 1 июля.

Метки: N19 (1159) 11 мая, евро, лит