Литовцы Калининграда «против» референдума по двойному гражданству

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Литовцы Калининградской области РФ называют дискриминационным референдум по двойному гражданству, который состоится 12 мая, и намерены голосовать «против».

«Мы утверждаем, что в тексте будущего референдума есть дискриминирующие положения для литовцев отдельных стран и лиц, у которых есть право на литовское гражданство, которые окончательно отвергают и унижают наших соотечественников, проживающих в «третьих странах», – говорится в опубликованном в четверг мнении Литовской общины Калининградской области.

«Поэтому мы, представители Литовской общины Калининградской области, агитируем литовскую общественность высказаться ПРОТИВ на референдуме по 12-ой статье Конституции», – говорится в позиции, утвержденной советом и правлением общины.

Всемирная община литовцев (ВОЛ) выступает за предоставление возможности двойного гражданства путем изменения статьи Конституции референдуме литовцам, уехавшим в страны «отвечающие критериям евроатлантической интеграции».

В отдельном мнении литовцы Калининградской области отмечают, что если двойное гражданство будет разрешено лишь жителям государств, отвечающим критериям евроатлантической интеграции, то за бортом останутся литовцы, проживающие в России, Белоруссии, Украине и Казахстане.

Проживающие в России литовцы также просят литовские власти не забывать об идее паспорта литовца и узаконить такой документ, который бы позволили лицам литовского происхождения приезжать в Литву и находиться в ней неограниченный срок без виз, легально обучаться и работать, восстанавливать наследство предков.

Комиссия сейма Литвы и ВОЛ приняла резолюцию о том, что «паспорт литовца не является подходящей формой узаконивания связи с государством для литовцев, проживающих за границей».

Калининградские литовцы утверждают, что паспорт литовца предоставит возможность всем, а не только соотечественникам в странах ЕС и НАТО, приезжать в Литву, работать здесь и «не создаст правовых коллизий присяг и обязанностей перед несколькими государствами, а также поможет сплотить соотечественников для сохранения идентичности».

Двенадцатого мая вместе с первым туром президентских выборов в Литве состоится референдум по расширению института двойного гражданства.

BNS