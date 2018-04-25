Литовская армия создаст батальон в Шяуляй

🔊 Воспроизвести

Литовские вооруженные силы намерены создать новый батальон пехоты в Шяуляй, сообщило в пятницу министерство обороны.

Это подразделение, которое будет носит имя Князя Маргириса, будет причислено к бригаде мотопехоты «Жямайтия».

По сообщению министерства, город Шяуляй в качестве место постоянной дислокации нового батальона был избран с учетом операционных требований, возможностей комплектования персонала, расстояния до полигонов, доступа к инженерным сетям.

«Новое военное подразделение в Западной Литве — это еще один реальный шаг по укреплению обороны страны и обеспечению условий и инфраструктуры для дальнейшей комплектации армии», — цитируются в пресс-релизе слова министра обороны Раймундаса Кароблиса. pranešime cituojamas krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

Планируется, что новая инфраструктура будет развиваться за счет партнерства частного и общественного секторов. Это станет четвертым подразделением учрежденной в 2016 году бригады «Жямайтия». Сейчас формируется штаб и группа командования батальоном.

Основу этого подразделения, как и всей бригады будут составлять призывники, а профессиональные военные будут занимать лишь командующие посты и специализированные позиции. До создания постоянной инфраструктуры в Шяуляй, штаб нового батальона будет временно находиться в Клайпеде.

В Шяуляй также находится база ВВС Литвы, на которой кроме литовских военных служат и союзники НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования.

BNS