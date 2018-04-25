Литовские фермеры страдают от засухи, но не страхуются

Засуха в Литве сильно мешает работе фермеров, но несмотря на то, что им предлагается страховаться от засухи, в течение трех лет этого не сделал ни один фермер, пишет деловая газета Verslo zinios.

Председатель Литовского союза фермеров Йонас Талмантас говорит, что фермеры стали бы страховаться, если бы для этого были созданы более благоприятные условия, но нынешняя система просто не действует.

«Страховщики и государство говорят, что нужно страховаться, но не говорят всей правды (…) Чтобы к возмещению ущерба подключилось государство, засуха должна быть объявлена стихийным бедствием в масштабе всей страны. Если она фиксируется в отдельных самоуправлениях, то из госбюджета фермеры ничего не получают — 30% финансируют страховщики, но этого может не хватить даже для покрытия страховых взносов», — приводит газета слова Й. Талмантаса.

BNS напоминает, что Министерство сельского хозяйства сообщило о намерениях помочь страдающим от засухи и получающим финансовую помощь Евросоюза (ЕС) фермерам. В понедельник принято решение не применять санкции в отношении фермеров, которые не достигают обязательных показателей помощи ЕС.

Засуха объявлена стихийным бедствием уже в 5-и самоуправлениях Литвы — Лаздийском, Алитусском, Мариямпольским, Тракайского района и Калварийском.

BNS