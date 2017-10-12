Литовские пенсионеры обычно экономят на питании и развлечениях – исследование

Литовские пенсионеры ограничивают свои потребности и чаще всего экономят на питании и развлечениях, о свои дополнительные доходы они предпочли бы потратить на здоровье или отдых”, показало исследование, проведенное банком Swedbank.

“Основная группа, по которой ограничиваются финансы – это продукты питания: 8 из 10 пенсионеров предпочитают более дешевые продукты питания. Вторая группа – развлечения, поездки, культура. Также экономят на одежде, а 58% сказали, что экономят воду и на других коммунальных услугах”, – сказала на пресс-конференции в четверг глава Института финансов Swedbank Юрате Цвиликене.

“25% пенсионеров сказали, что у них вообще нет сбережений и что они не могут улучшить свое финансовое положение. Почти каждого второго пенсионера финансово поддерживают дети, а 57% опрошенных сказали, что не получают поддержки от детей”, – сказала Ю. Цвиликене.

Пенсионеры считают, что достойной пенсией была бы сумма 598 евро в месяц. По словам Ю. Цвиликене, пенсия должна составлять хотя бы 70% зарплаты, так что если исходить из нынешней средней зарплаты, то это должно быть около 460 евро.

По заказу Swedbank исследование провела компания Spinter tyrimai, которая опросила в июле-августе 1009 жителей.

BNS

Метки: Литва