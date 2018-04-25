Литовские соцдемы намерены обжаловать решение ГИК

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Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП), которая лишилась государственной дотации из-за признанных Главной избирательной комиссии (ГИК) Литвы грубых нарушений финансирования выборов в сейм, считает, что была наказана намеренно, и собирается обжаловать решение ГИК в суде.

«Мы обжалуем решение в суде, точно так же подняв вопросы о разной трактовке, применяющейся к разным политическим партиям», — сказал BNS во вторник после заседания ГИК вице-председатель ЛСДП Юстас Панкаускас.

Указанные ГИК нарушение он назвал оценками, интерпретациями, мнением, а не фактами.

По словам Ю. Панкаускаса, обсуждение расследования намеренно затянуто до момента распределения госдотаций.

«Насколько нам известно в связи с последними запросами к нам, расследование было завершено и материал был собран в августе. Вызывает вопросы такое обстоятельство, что эта справка была представлена за два дня до распределения дотаций», — сказал он.

«Никто не может отрицать, что ждали и тянули до последней минуты, чтобы оставить нам всего несколько рабочих дней для подготовки аргументов в свою защиту. Времени было слишком мало», — сказал политик.

Комментируя решение ГИК признать грубыми нарушения ЛСДП порядка финансирования выборов в сейм, вице-председатель партии сказал, что ГИК оценила их нарушения не так, как нарушения правящего Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) в апреле этого года, когда рассматривался вопрос о выплате этой партией зарплат некоторым своим кандидатам.

«Они превысили лимит на 12%, но они сложили расходы и одномандатников, и многомандатников, в таком случае превышения лимита у них не было. В нашем случае суммирования обеих граф расходов не было», — подчеркнул он.

«Наш общий лимит расходов на выборы после суммирования расходов одномандатников и партии предположительно составлял 2,3 млн евро, однако партия потратила всего 1,4 млн евро», — добавил Ю. Панкаускас.

Во вторник ГИК признала, что допущенные два года назад во время выборов в сейм ЛСДП финансовые нарушения была грубыми. Констатировано, что партия не указала в качестве своих расходов на избирательную кампанию 100 тыс. евро или лимит в 13,51% расходов на политическую кампанию. Сам лимит превышен на 20,59%.

Партия декларировала, что на выборы в сейм в 2016 году она потратила 790 тыс. евро, установленный лимит составил 740 тыс. евро.

В этой связи ГИК приняла решение, что ЛСДП не получит государственную дотацию за одно полугодие — 505 тыс. евро.

В 2016 году ЛСДП была правящей партией.

BNS