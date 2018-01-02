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Литовские железные дороги испытают пассажирский маршрут Клайпеда – Советск

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 02, 9:00   |   Комментариев: 0

Литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai в начале следующего года испытает новый пассажирский маршрут из Клайпеды в Советск Калининградской области.

Компания сообщила, что два пробных поезда отправятся по маршруту 5 и 7 января.

“В следующем году Lietuvos gelezinkeliai представит не один новый международный маршрут – мы повезем пассажиров в Даугавпилс, а жителям Клайпедского региона предложим развлечение в выходные – отрыть для себя Малую Литву (так в Литве называют Калининградскую область – ред.)”, – сказал для пресс-релиза директор Lietuvos gelezinkeliai по пассажирским перевозкам Линас Баужис.

По его словам, первые рейсы будут пробными и от их результатов будет зависеть, появятся ли в будущем регулярные маршруты.

После прибытия в Советск пассажиры на другом поезде – Российских железных дорог – смогут доехать до Калининграда. Графики поездов будут согласованы с Lietuvos gelezinkeliai. Как сообщают Российские железные дороги, этот пробный проект следует связывать с подготовкой к предстоящему в России в следующем году Чемпионату мира по футболу.

BNS

Метки: 

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