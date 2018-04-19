Литовские железные дороги по грузоперевозкам сохраняют лидерство в Балтийских странах

Группа литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) после первого квартала увеличила отрыв по объемам грузоперевозок в регионе Балтийских стран.

В январе-марте этого года Lietuvos gelezinkeliai перевезла 13,3 млн тонн грузов или на 13% больше, чем в первом квартале прошлого года, сообщило предприятие.

“В последнее время на рынке мы достигли важных побед – впервые заключен долгосрочный договор со стратегическим партнером “Беларуськалий”. Мы заключили соглашение на три года и с крупнейшим (белорусским – ред.) производителем азотных удобрений “Гродно Азот”. Мы эффективно сотрудничаем с погрузочными компаниями порта, уже представляем рынку и новый маршрут грузоперевозок Amber Train”, – сообщил гендиректор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка.

По данным Lietuvos gelezinkeliai, объемы грузоперевозок Латвии в этом году снизились на 15,4% до 11,9 млн евро, объемы грузоперевозок Эстонии за год выросли на 8,7% до 3,8 млн тонн.

BNS

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