Литовский премьер обещает рабочую группу по превенции насилия над женщинами

🔊 Воспроизвести

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис обещает сформировать рабочую группу, которая подготовит план действий по усилению превенции насилия над женщинами.

Как сообщила в четверг правительственная пресс-служба, на встрече главы Кабмина с представительницами женских организаций было признано, что отсутствие программ превенции насилия над женщинами является большой проблемой.

Речь также шла о бедности женщин в пожилом возрасте, разрыве в зарплатах между мужчинами и женщинами, о темах создания более гибкого трудового графика для растящих детей.

По словам главы правительства, необходимо сокращать разрыв в зарплатах мужчин и женщин, проводить политику равных возможностей в компаниях и на предприятиях, применять антидискриминационные меры – чтобы за такую же работу платилась такая же зарплата.

«Трудовая инспекция проводит подобные проверки и консультирует компании, однако нужно повышать известность этой проблемы и просвещать общество об этих проблемах», – говорится в сообщении правительства.

BNS