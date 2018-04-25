Литва будет следить за испытанием работы изолированной калининградской энергосистемы

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В мае 2019 года в Калининградской области будет проведено тестирование работы изолированных электрических сетей. Оно будет проведено на две недели раньше такого же тестирования в странах Балтии, необходимого для синхронизации с континентальной Европой.

Литовская компания по передаче электроэнергии Litgrid утверждает, что такие испытания в Калининградской области проводились и прежде, а за новым тестированием будет вестись наблюдение.

«Наши специалисты оценят влияние этого теста на рынок электроэнергии, надёжность системы и обратят внимание на то, чтобы жители Литвы не почувствовали влияния этого тестирования», — сказала BNS Юрга Эйвайте, представитель Litgrid.

По её словам, тестирование будет проводиться дольше, чем прежде — 3 дня. В этот период не будет никакой торговли, но работа кольца BRELL не прекратится.

Ритас Стасялис, эксперт Национальной энергетической ассоциации Литвы (NLEA), утверждает, что процессы в Калининградской области следует отслеживать с особой ответственностью, учитывая масштабы импорта электроэнергии из этой области.

12-часовое тестирование энергосистем стран Балтики в изолированном режиме состоится 8 июня 2019 года.

До сих пор страны Балтии работают в синхронном режиме в так называемом кольце BRELL (Беларусь-Россия-Эстония-Литва-Латвия) постсоветской энергетической системы и зависят от диспетчеров в Москве и российской электросети.

BNS