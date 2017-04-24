В понедельник в Вильнюсе состоялось подписание двухстороннего договора между Литвой и Казахстаном о передаче осужденных или заключённых лиц.
Двустороннее соглашение подписали министр юстиции Литвы Милда Вайнюте и генпрокурор Казахстана Жакип Асанов.
Стороны договорились о передаче друг другу граждан, которым назначен срок лишения свободы, и лиц, в отношении которых применяются принудительные медицинские меры.
“Подписав этот договор, мы получили новое основание для правового сотрудничества наших государств, на базе которого сможем передавать осужденных для отбытия ими наказания в своих странах. Мы придерживаемся позиции, что осужденные в зарубежных государствах наши граждане не должны быть бременем для граждан этих государств, поэтому проявили инициативу по перемещению их в пенитенциарные учреждения Литвы”, – отметила после подписания документа М.Вайнюте.
Генеральный прокурор Казахстана Ж.Асанов выразил надежду, что подписание соглашения и двусторонняя встреча послужат в будущем для более тесного сотрудничества Литвы и Казахстана.
Казахстан – это уже шестая страна вне Европейского союза, с которой Литва подписала договор о передаче заключённых. Ещё с несколькими странам, в т.ч. с Марокко, Бразилией, Пакистаном, Перу и Киргизией ведутся переговоры, сообщает Минюст.
Метки: Казахстан, Литва, передача заключённых
вот же бля..ина
62.233.52.111 шерсть сбрей с ляшек утырина тив своём” специальном заведении” утырина дещёвая заепёшься пыль глотать дешёвка
Моя мама лечится в Казахстане в специальном лечебном заведении. Наконец-то можно будет вернуть ее сюда в Литву и потом отправить к теще в Польшу. Пусть лечится с Аса мамой вместе.