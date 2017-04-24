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Литва и Казахстан подписали договор о передаче заключённых

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 24, 13:11   |   Комментариев: 3

В понедельник в Вильнюсе  состоялось подписание двухстороннего договора между Литвой и Казахстаном о передаче осужденных или заключённых лиц.

Двустороннее соглашение подписали министр юстиции Литвы Милда Вайнюте и генпрокурор Казахстана Жакип Асанов.

Стороны договорились о передаче друг другу граждан, которым назначен срок лишения свободы, и лиц, в отношении которых применяются принудительные медицинские меры.

“Подписав этот договор, мы получили новое основание для правового сотрудничества наших государств, на базе которого сможем передавать осужденных для отбытия ими наказания в своих странах. Мы придерживаемся позиции, что осужденные в зарубежных государствах наши граждане не должны быть бременем для граждан этих государств, поэтому проявили инициативу по перемещению их в пенитенциарные учреждения Литвы”, – отметила после подписания документа М.Вайнюте.

Генеральный прокурор Казахстана Ж.Асанов выразил надежду, что подписание соглашения и двусторонняя встреча послужат в будущем для более тесного сотрудничества Литвы и Казахстана.

Казахстан – это уже шестая страна вне Европейского союза, с которой Литва подписала договор о передаче заключённых. Ещё с несколькими странам, в т.ч. с Марокко, Бразилией, Пакистаном, Перу и Киргизией ведутся переговоры, сообщает Минюст.

BNS

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Комментарии читателей (3)
  1. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 04 24 at 20:38

    вот же бля..ина

  2. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 04 24 at 20:21

    62.233.52.111 шерсть сбрей с ляшек утырина тив своём” специальном заведении” утырина дещёвая заепёшься пыль глотать дешёвка

  3. (62.233.52.111) timur2 пишет:
    2017 04 24 at 18:23

    Моя мама лечится в Казахстане в специальном лечебном заведении. Наконец-то можно будет вернуть ее сюда в Литву и потом отправить к теще в Польшу. Пусть лечится с Аса мамой вместе.






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