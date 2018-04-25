Литва – лидер по сокращению численности населения

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В Литве за 2017 год число жителей сократилось на 13,8%, что стало самым высоким показателем в Евросоюзе. Об этом сообщило статистическое ведомство ЕС Eurostat накануне Всемирного дня народонаселения, отмечаемого 11 июля.

Изменение численности населения высчитывается по двум компонентам: естественного изменения и чистой миграции. Естественные изменения представляют собой разницу между рождениями и смертями. В течение 2017 года в ЕС смертность была выше, чем рождаемость.

По оценкам Eurostat, в прошлом году самое большое сокращение числа жителей в расчете на тысячу человек было отмечено в Литве. Для сравнения — в соседней Латвии уменьшение населения составило 8,1%, что является третьим по величине показателем в ЕС. В Эстонии число жителей, напротив, возросло на 2,7%.

Наиболее населенным государством — членом ЕС является Германия с 82,9 млн жителей (16,2% от общего населения ЕС). На втором месте по численности населения находится Франция – там проживают 67,2 млн человек. Тройку лидеров замыкает Великобритания с 66,2 млн жителей.

Наибольший прирост населения зафиксирован на Мальте, в Люксембурге, Швеции, Ирландии и на Кипре. Это обусловлено тем, что именно в эти страны ЕС иммигрируют чаще всего.

Начиная с 1990 года население Литвы уменьшилось примерно на 20%. На сегодняшний момент стремительное сокращение числа жителей страны является одной из главных проблем страны. В 1991 году в Литве проживало более 3,5 млн человек.

Сегодня официально в Литве проживает чуть более 2,8 миллиона жителей, а некоторые статистические агентства утверждают, что даже меньше.

«ЛК» уже писал, что в первом полугодии 2018 года иммиграция в Литву выросла в два раза, а эмиграция сократилась почти на четверть, свидетельствует официальная статистика. В январе — июне в Литву иммигрировали почти 19,2 тыс. человек, а в первом полугодии 2017 года таких лиц было почти 9,3 тысячи. Две трети иммигрировавших в этом году лиц были гражданами Литвы.

В краткосрочном периоде эмиграция может быть выгодна экономике страны по причине денег, присылаемых мигрантами, и сокращения безработицы, но эксперты сходятся во мнении, что нынешние ее масштабы создают большую угрозу — с сокращением количества трудоспособных людей при старении общества возникает риск для перспектив роста экономики, в будущем будет труднее финансировать пенсии, здравоохранение и просвещение.

Инф. «ЛК»