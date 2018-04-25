Литва не ведет переговоры об электроэнергии с БелАЭС

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После того, как Республика Беларусь заявила о якобы происходящих переговорах с соседями о продаже электроэнергии со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), литовское министерство энергетики заявило, что не ведет переговоры, а запрет на продажу в Литве, произведенной на БелАЭС, закреплен законодательно.

«Заблаговременно до начала работы БелАЭС были подготовлены и утверждены конкретные административные и регуляционные меры, которые предотвратят попадание напрямую в Литву, а одновременно и на весь рынок Евросоюза электроэнергии из Белоруссии. Поэтому никаких сомнений возникать не должно. Кроме того, по действующим сейчас соглашениям между операторами системы электропередачи Балтийских стран, в них можно торговать электроэнергией только через Литву», — передала BNS позицию министра его пресс-секретарь Аурелия Вярницкайте.

В июне прошлого года сейм закрепил в законе, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу национальной безопасности, окружающей среде Литвы, общественному здоровью. Кабмин в сентябре прошлого года одобрил план бойкота импорта с БелАЭС — планируется ограничивать пропускную способность на ЛЭП с Белоруссией, ввести за нее плату, предлагается запретить Круонисской гидроаккумуляционной станции предоставлять услуги Белоруссии.

Замминистра энергетики Республики Беларусь Ольга Прудникова заявила в среду, что страна ведет переговоры с соседями о поставках с БелАЭС. Белоруссия планирует запустить первый реактор в середине 2019 года, а второй через год.

Он также подчеркнул, что сейчас Белоруссия поставляет электроэнергию Литве — экспорт с начала года превысил 700 млн киловатт-часов.

Литва обвиняет Белоруссию в том, что АЭС, которая будет всего в 50 километрах от Вильнюса и в 30 километрах от литовской границы, строится без соблюдения всех требований безопасности и международных правил. Стремясь осложнить реализацию проекта, Литва обещает блокировать импорт электроэнергии из Белоруссии.

Минск эти обвинения отметает.

На АЭС в Островце устанавливаются два реактора типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор), каждый мощностью 1200 мегаватт. Белоруссия надеется, что первый реактор будет готов к производству электроэнергии не позднее конца 2019 года, а второй — в середине 2020 года. Проект финансирует российское правительство, его реализует российская государственная корпорация «Росатом».

BNS