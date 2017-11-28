Литва передаст Украине вооружений почти на 2 млн. евро

Литва планирует передать Украине более 7 тысяч автоматов Калашникова, патроны и другое оружие, в том числе и противотанковое.

Стоимость передаваемых вооружений сейчас составляет 1,93 млн. евро, на его приобретение Литва потратила более 3 млн. евро, указано в проекте постановления правительства.

Большую часть передаваемых более чем 7 тысяч единиц оружия составляют автоматы Калашникова, которые больше не используются литовской армией, а также почти 2 млн. патронов к ним.

Также будет передано более чем 80 пулеметов, более десяти минометов, противотанкового оружия и др.

Литва уже не первый раз передает Вооруженным силам Украины (ВСУ) ненужное вооружение, в связи с чем получила ноту от России.

Первый раз Литва передала элементы вооружений Украине в 2014 году, вскоре после того, как на Востоке Украины начался конфликт между поддерживаемыми Россией сепаратистами и ВСУ.

BNS

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