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Литва передаст Украине вооружений почти на 2 млн. евро

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 27, 13:00   |   Комментариев: 2

Литва планирует передать Украине более 7 тысяч автоматов Калашникова, патроны и другое оружие, в том числе и противотанковое.

Стоимость передаваемых вооружений сейчас составляет 1,93 млн. евро, на его приобретение Литва потратила более 3 млн. евро, указано в проекте постановления правительства.

Большую часть передаваемых более чем 7 тысяч единиц оружия составляют автоматы Калашникова, которые больше не используются литовской армией, а также почти 2 млн. патронов к ним.

Также будет передано более чем 80 пулеметов, более десяти минометов, противотанкового оружия и др.

Литва уже не первый раз передает Вооруженным силам Украины (ВСУ) ненужное вооружение, в связи с чем получила ноту от России.

Первый раз Литва передала элементы вооружений Украине в 2014 году, вскоре после того, как на Востоке Украины начался конфликт между поддерживаемыми Россией сепаратистами и ВСУ.

BNS

Метки: 

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Комментарии читателей (2)
  1. (88.216.95.13) Федот пишет:
    2017 11 28 at 10:36

    Хрюндель,давай рви копыта на Украину,там сало любят.

  2. (83.188.63.91) Хрюндель пишет:
    2017 11 28 at 10:29

    Слава Украини.






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