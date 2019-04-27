Литва получит из США средства по предотвращению беспилотной авиации

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Литва получит из Соединённых Штатов Америки средства по предотвращению беспилотной авиации, армия будет оснащена так называемыми антидронами, объявило в четверг Министерство обороны страны.

Контракт на приобретение антидронов на сумму 1,3 млн долларов (1,16 млн евро) был подписан во второй половине апреля, но США вернут деньги из средств программы военной поддержки Госдепартамента.

«У нашего стратегического партнера — США — мы приобретаем эти средства сдерживания беспилотных летательных аппаратов, которые создадут новые возможности для Вооружённых сил Литвы», — отмечает в пресс-релизе заместитель министра обороны Гедримас Еглинскас.

В соответствии с контрактом планируется, что эти средства будут переданы Вооружённым силам Литвы до середины 2020 г.

В сообщении говорится, что Вооруженные силы Литвы будут использовать средства для решения растущей проблемы несанкционированных полётов беспилотных летательных аппаратов, летящих в запрещённых местах.

По его словам, приобретённые устройства являются эффективными средствами против стандартных коммерческих и модифицированных беспилотных летательных аппаратов.

Антидроны прерывают управление беспилотным летательным аппаратом, перехватывая связь между этим летательным аппаратом и оператором, оборудование также может блокировать навигационные сигналы.

BNS