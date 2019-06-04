Литва предоставит убежище нескольким беженцам

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Во вторник премьер-министр Саулюс Сквярнялис поручил министерству внутренних дел начать процедуры предоставления убежища. Речь идет о 2-3 мигрантах, спасенным в Средиземном море. Об этом сообщил Кабинет министров.

Такое решение было принято после получения просьбы итальянского правительства.

«Италия – важный партнер в Евросоюзе и НАТО, нас связывают общие вызовы безопасности. Литва поддерживает принцип солидарности не только на словах, но и реальными делами», – сказал С. Сквярнялис.

Итальянское военное судно Cigala Fulgosi 30 мая спасло в море 100 человек. Среди спасенных 60 мужчин, 23 женщины и 17 детей.

По сообщению правительства, Литва готова принять только те лица, которые отвечают требованиям предоставления убежища.

BNS