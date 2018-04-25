Литва реализовала одно из девяти антикоррупционных решений

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Стремясь сократить коррупцию, правительство Литвы повысило свою публичность и облегчило участие населения в рассмотрении актуальных для него вопросов, однако не выполнила прочие восемь обязательств, свидетельствует оценку Независимого механизма мониторинга (НММ) «Партнерства открытого правительства».

С 2016 до 2018 годов Литва должна была открыть накапливаемые ведомствами данные, более детально публиковать расходы госсектора, создавать регистр неправительственных организаций, фонд этих организаций, а также облегчить для жителей возможности участия в принятии решений.

По мнению экспертов, оценивавших прогресс, формальные меры по реализации этих целей были намечены и реализованы, однако цель не была достигнута.

Целью программы «Партнёрства открытого правительства» является помощь в поощрении прозрачности правительств, проведении консультаций с жителями, снижении коррупции. В этой инициативе участвуют 79 государств.

Литва присоединилась к этой программе в 2011 году, и с тем пор каждые два года сама решает, какие меры нужно предпринять, чтобы повысить уровень. Планы действий и намеченные в них обязательства утверждает премьер.

BNS