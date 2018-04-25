М. Синкявичюс решил не бросать вызов Г. Палуцкасу на выборах председателя ЛСДП

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Будущий мэр Йонавского района Миндаугас Синкявичюс принял решение не участвовать в выборах председателя Литовской социал-демократической партии (ЛСДП), на которых претендовать еще на один срок полномочий будет Гинтаутас Палуцкас.

«Я решил снять свою кандидатуру и не участвовать в выборах председателя партии», — говорится в письме С. Синкявичюса соратникам. Копию письма в пятницу получило агентство BNS.

«По словам политика, неудача партии в Вильнюсе на муниципальных выборах ставит «обоснованные вопросы о лидерстве партии», однако «изменения в руководстве партии сейчас не обязательно послужат единству партии, ее командному действую и успешному результату» на выборах в сейм в следующем году.

Выборы председателя ЛСДП состоятся 24-27 апреля.

BNS