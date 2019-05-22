 Мал терминал, да дорог

🔊 Воспроизвести

Литва, построившая СПГ-терминал «Independence» («Независимость»), чтобы избавиться от зависимости от «Газпрома», признает, что проект обходится ей слишком дорого, и сейчас рассматривает возможности для удешевления его содержания.

Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) можно было бы использовать шире, например, для выработки электроэнергии и тепла, удешевив тем самым содержание терминала, считают некоторые зарубежные эксперты. Оператор ТСПГ Klaipedos nafta утверждает, что часть предложений носит рациональный характер и уже рассматривается, однако их не так легко провести в жизнь, сообщает BNS.

Ученые, к которым агентство BNS обратилось за комментариями на проходящем в Клайпеде международном форуме Klaipeda LNG Forum 2019, посвященном тематике СПГ, видят широкие возможности использования газа, однако вместе с тем они отмечают и рост конкурирующих энергоресурсов.

Старший вице-президент находящейся в австрийском Граце международной компании исследований и развития AVL Кань-Ки Ли из Южной Кореи говорит, что Литве следует быть более гибкой в отношении СПГ и искать конвергенции с выработкой электроэнергии и тепла.

«Мое предложение: если бы вы использовали инфраструктуру более гибко, то есть добавили бы модуль для генерирования электроэнергии, то вы могли бы использовать эту электроэнергию для общественных нужд», — сказал Кань-Ки Ли.

«Таким образом, когда СПГ становится дорогим, вы можете продавать его как топливо. Когда цена на СПГ падает, вы можете использовать его для выработки электроэнергии», — добавил он.

Гендиректор Klaipedos nafta Миндаугас Юсюс сказал, что сейчас обсуждаются возможности использования газового пара для производства электроэнергии, чтобы снизить затраты на содержание терминала.

«Мы сейчас рассматриваем такую альтернативу: использовать имеющиеся на терминале FRSU генераторы для выработки электроэнергии, это тоже определенная инновация мирового уровня. Мы работаем вместе с Hoegh LNG (владельцем судна-газохранилища Independence – BNS). Мысль такая: поскольку это защищенный газ, он выделяет пар, и этот пар следует продуктивно использовать для выработки электричества», — сказал М. Юсюс.

По его словам, в этом случае речь идет о генерирующих мощностях 26-30 мегаватт, однако реализация проекта очень сложна.

Ученый шведского Института технологий в Блекинге Лоуренс Хенеси предположил, что газ терминала можно было бы использовать в качестве горючего для грузовиков или поездов, если оборудовать станции СПГ в определенных местах. «Почему бы не бункеровать грузовики и поезда, которые приходят и уходят из Клайпеды? Я называю это синергией», — сказал Л. Хенеси.

Однако он добавил, что в данном случае речь идет о грузовом транспорте, который используется на больших расстояниях и для которого пока не созданы удовлетворительные решения в плане электропитания, так что СПГ мог бы стать «альтернативой дизтопливу».

Рассуждая о возможных вариантах выработки электроэнергии с использованием газа, М. Юсюс сказал, что возможно и создание своего рода плавающей электростанции.

«У нас были определенные совместные проекты с Wartsila (производителем судового оборудования – BNS) в рамках международных проектов. Была идея построить такую плавающую электростанцию. Не надо было бы строить стационарную электростанцию, все могло бы плавать — подплывает как бы электропорт, сколько нужно — 5 или 10 лет — используешь его», — сказал М. Юсюс.

По его словам, на распределительной станции СПГ уже используется для выработки тепловой энергии, но будет ли конкурентоспособной выработка электроэнергии, не ясно, однако теоретически такой вариант возможен.

Между тем, две другие страны Балтии и Финляндия хотят объединить свои газотраспортные сети, создав тем самым к началу 2020 года общий рынок природного газа. Объединение газовых систем даст странам возможность получать газ по одному для них тарифу, заодно отказавшись от пограничного сбора. По мнению властей, это к 2020 году удешевит и упростит транзит газа между государствами. Помимо этого, страны приступили к постройке газопровода Balticconnector из Финляндии в Эстонию, чтобы по нему получать норвежский газ в дополнение к российскому.

Тем самым, как пишут СМИ, соседи отомстили Литве за ее обман с СПГ-терминалом «Independence» в Клайпеде, который литовские власти, нарушив все договоренности с соседями, организовали у себя, рассчитывая, что субсидии Евросоюза на этот «региональный проект» достанутся им, а Латвия с Эстонией будут покупать газ у Литвы через него.

Но соседи отказались это делать, и поэтому «Независимость» так и не стала региональным проектом, Литва не получила на него денег ЕС, и потому теперь тратит на аренду этого газовоза у Норвегии по 60 млн евро в год.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ