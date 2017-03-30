Математика болезни: выгодно ли болеть?

Заболевшему человеку с третьего дня бюллетень начинает оплачивать «Содра»: пособие по болезни (с 2015 г.) составляет 80% от размера зарплаты. Некоторые работающие утверждают, что все это звучит неплохо, пока сам не заболеешь и не начнешь получать пособие по болезни. По их словам, в некоторых случаях заболевший человек на самом деле получает значительно меньше, сообщает медиаресурс Lrt.lt, ссылаясь на передачу телеканала LRT «Laba diena, Lietuva».

Бируте Бутанавичене – заведующая отделом контроля пособий и нетрудоспособности Вильнюсского отделения «Содры» обращает внимание на то, что не во всех случаях пособие по болезни составляет 80% зарплаты. Она подчеркивает, что выплата бывает и максимальной и минимальной, поэтому в некоторых случаях она может составлять всего 15% от среднемесячной зарплаты.

«Не во всех случаях пособие по болезни составляет 80%. Если человек ухаживает за больным членом семьи, то пособие по болезни составляет 85% от размера компенсируемой заработной платы. Если человек временно нетрудоспособен по причине несчастного случая, тогда он получает выплату 100% компенсируемого размера зарплаты», – говорит представитель «Содры».

По словам Бутанавичене, если сам человек по причине собственной болезни временно нетрудоспособен, то в таком случае из средств Фонда государственного социального страхования ему выплачивается 80% компенсируемой заработной платы.

Но выплата бывает и максимальная и минимальная. Например, если человек имеет право получить выплату, однако в тот период, за который рассчитывается компенсируемая зарплата за один день, у него не было доходов, то это означает, что не из чего производить расчет. Ему выплачивается минимальная выплата по болезни.

«Минимальная выплата по болезни составляет 15% от среднемесячной заработной платы, которая была в позапрошлый квартал перед месяцем установления временной нетрудоспособности», – сказала Бутанавичене.

Скажем, человек заболел 23 марта 2017 года. Минимальный предел рассчитывается с третьего квартала 2016 года, когда его среднемесячная зарплата составляла 783 евро. Это значит, что минимальная выплата по болезни за один день составляет 5,60 евро.

Максимальная выплата по болезни на день тоже рассчитывается, исходя из среднемесячной зарплаты позапрошлого квартала – только для максимального предела берутся две средние зарплаты.

«Максимальная выплата по болезни за один день составляет 74,60 евро. Если человек получает немалые доходы и если его компенсируемая зарплата за один день составляет более 74,60 евро, то все равно при выплате по болезни мы исходили бы из максимального предела – а от этого предела 80%», – говорит представительница «Содры».

Мало того, из выплат по болезни вычитаются подоходный налог с населения (15%) и взнос страхования здоровья (6%).

Стало быть, 74,60 евро – это размер компенсируемой заработной платы за один день, что составляет 100%, а 80% – 59,68 евро.

После вычета налогов компенсируемый размер заработной платы равен 47,14 евро.

«Выплата по болезни из средств Фонда государственного социального страхования выплачивается с третьего дня временной нетрудоспособности. За первых два дня платит работодатель, если по графику человек должен работать на этом предприятии. Если человек, скажем, на предприятии не должен был работать по графику, то он от работодателя и не получает эти средства, а из средств Фонда государственного социального страхования – только с третьего дня получает 80%», – говорит Бутанавичене.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N13 (1153) 30 марта, Бируте Бутанавичене, бюллетень, Содра