«Материнский капитал» столкнулся с критикой

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Члены парламентской фракции партии «Порядок и справедливость» предлагают изменить размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до двух лет — материнские выплаты хотят вернуть на докризисный уровень. Но это предложение подверглось критике со стороны других депутатов. Они поддерживают идею, но подчеркивают, что на большую поддержку родителей нет средств.



Поощрит рождаемость

Три парламентария — Ремигиюс Жямайтайтис, Витаутас Камблявичюс и Она Валюкявичюте – зарегистрировали поправки к Закону социального страхования по болезни и материнству и предложили до одного года за ребенка платить 100% заработка матери, а до 2 лет — 75%.

Родители в настоящее время могут выбирать — получить большее пособие, но в течение одного года, или меньшее в течение двух лет с возможностью на второй год вернуться к работе, не теряя пособия. Теперь при выборе получения пособия в течение одного года его размер достигает 100% прежнего заработка, а в течение двух лет — 70% в первый год и 40% — во второй год.

Жямайтайтис говорит, что более высокое пособие будет стимулировать рождаемость.

«Когда аналогичное положение было в силе, уровень рождаемости повышался — при гарантированном доходе в семьях с одним ребенком через год или полтора появлялся и второй», — сказал BNS парламентарий. Он не знает, сколько такое изменение будет стоить «Содре».

Жямайтайтис сомневается в том, что Союз крестьян и зеленых будет выступать против такого предложения. Кроме того, по его словам, для того, чтобы сбалансировать финансы, могут измениться размеры пособий, например, во второй год они могут достичь не 75%, а 70% или 60%. Но в таком случае позже выплата в течение нескольких лет будет увеличена до 85%.

Член парламентского Комитета по социальным вопросам и труду социал-демократ Альгирдас Сисас говорит, что материнское страхование «Содре» невыгодно — взносов меньше, чем выплат.

Руководитель Комитета по социальным вопросам и труду Риманте Шалашявичюте не видит возможности увеличения взносов «Содры» при стремлении платить более высокие пособия для родителей, воспитывающих детей. По ее словам, не все согласны с тем, чтобы за счет уплаченных одними налогов другие воспитывали детей.

Шалашявичюте также считает, что это вызвало бы разочарование пенсионеров.



Будут останавливать увеличение детских денег

Член Комитета по социальным вопросам и труду «крестьянин» Томас Томилинас уверен, что увеличение пособия по уходу за ребенком без новых налогов или сокращения финансирования других областей невозможно.

«Можно построить новую дорогу, но это требует денег. Здесь то же самое. Если во время переговоров примут решение устранить некоторые другие программы или ввести новые налоги и полученные деньги направить туда — все в порядке», — сказал Томилинас BNS.

Он подчеркнул, что до сих пор внимание было сосредоточено на детских деньгах, которые платят за всех детей в возрасте до 18 лет. Они выплачиваются из государственного бюджета, а также пособия по уходу за ребенком — из средств «Содры».

При определении размера материнских пособий Томилинас предлагает принять во внимание мировую практику.

«Наши пособия по материнству являются одними из самых щедрых не только в Европе, но и в мире. Это большое достижение для Литвы. В США это всего лишь 12 недель», — сказал Томилинас.

Уменьшение социального неравенства — важнее

Риманте Шалашявичюте прогнозирует, что правительство и не будет поддерживать инициативу «Порядка и справедливости», потому что все имеющиеся деньги важнее использовать для других целей. Она надеется, что и Сейм это предложение не поддержит.

«Предыдущий опыт показал, что было много злоупотреблений — по договоренности, особенно в частных компаниях, повышали зарплаты. Но уровень рождаемости был на самом деле выше. Поэтому, если так стремятся улучшить демографическую ситуацию в стране, эта мера будет достаточно эффективной, но есть еще один аспект — финансовые возможности государства. Деньги нужны больше для сокращения социального неравенства», — сказала она.

Председатель комитета также подчеркнула, что во время всевозможных встреч молодые семьи обещают родить больше, если пособия будут выше, но не берут в расчет того, что через несколько лет детей придется растить на зарплату.

По ее словам, в стране сейчас нет нехватки детских садов. По словам Шалашявичюте, многие семьи теперь, получая пособия, работают нелегально.

«В большинстве случаев получение пособия выбирает тот из родителей, который зарабатывает больше. И, кроме того, он по-прежнему работает нелегально. Получает заработную плату в «конверте». Особенно в районах», — сказала глава комитета.

По данным «Содры», в 2016 году сумма пособия по воспитанию детей до двух лет составила 177,1 млн евро, в прошлом году — 192,3 млн евро, а в первой половине этого года — 87 млн евро.

В мае этого года пособия получили около 42,1 тыс. человек — примерно столько же, как и год назад, а в позапрошлом году — 40,5 тыс.

Пособие на ребенка до одного года в среднем составляет 491,2 евро (в прошлом году 469,4 евро), до двух лет — 345,2 евро (314,3 евро). До 400 евро в июне получили 23250, а более 1,6 тыс. евро – 108 человек. Эта выплата не может превышать величины двух средних зарплат — около 1,7 тыс. евро.

Существует тенденция, что каждый год увеличивается количество мужчин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком — в этом году их 10 тыс. (в прошлом году — 9,7 тыс.).

Летом 2016 года, обсуждая социальную модель, Сейм намеревался вернуть материнское пособие на докризисный уровень: до того, как ребенку исполнится год – 100% заработка одного из родителей, и до двух лет — 85%.

Инф. «ЛК», BNS