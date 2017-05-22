Maxima grupe в прошлом году выплатила 110 млн. евро дивидендов

В прошлом году оператор крупнейшей в Балтийских странах сети розничной торговли Maxima grupe, находящийся под контролем одной из крупнейших литовских бизнес-групп Vilniaus prekyba, выплатил 110 млн. евро дивидендов – в 2,5 раза больше, чем в 2015 году, когда было выплачено 43,45 млн. евро.

В отчете Maximos grupe о деятельности в 2016 году, предоставленном Центру регистров, говорится, что в конце года у группы накопилось 619,7 млн. евро не распределенной прибыли.

В прошлом году консолидированная чистая прибыль Maxima grupe, по сравнению с 2015-ым, снизилась в 2,3 раза до 32,842 млн. евро, доходы от продаж выросли на 0,4% до 2,693 млрд. евро. Информация о планируемых к выплате в этом году дивидендах не предоставляется.

Крупнейшая компания группы Maxima LT в прошлом году выделила на дивиденды 93,6 млн. евро (в 2015 году – 63,72 млн. евро), говорится в отчете. Чистая прибыль компании в прошлом году снизилась на 26,1% до 53,5 млн. ерво, выручка от продаж – на 1,4% до 1,503 млрд. евро.

Между тем, в отчете, представленном Центру регистров компанией Vilniaus prekyba, отмечается, что в прошлом году в целом было получено 130,55 млн. евро дивидендов. Консолидированная чистая прибыль компании в прошлом году снизилась на 7% до 94,7 млн. евро, а оборот вырос на 2,5% до 3,25 млрд. евро.

Vilniaus prekyba принадлежит по 100% акций Maxima grupe, которая владеет компанией Maxima LT, а также акциям и сети аптек Euroapotheca, компании торговли бытовыми товарами Ermitazas, Franmax, Akropolis Group.

В 2011 году Н. Нумавичюс получил разрешение Совета по конкуренции увеличить принадлежащий ему пакет акций Vilniaus prekyba до 73%.

BNS

Метки: Maxima grupė, дивиденды, Литва