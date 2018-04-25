МИД советует избегать бизнеса с попавшими под санкции россиянами

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МИД Литвы рекомендует литовским предприятиям воздерживаться от коммерческих сделок с россиянами, на которых распространяются санкции из-за событий на Украине.

Эта рекомендация была сделана после того, как Литовское радио и ТВ в четверг сообщило, что принадлежащий лидеру правящих «аграриев» Рамунасу Карбаускису Agrokoncernas импортирует удобрения через посредника с российской компании «Минудобрения», хотя на главного акционера этой компании Аркадия Ротенберга распространяются международные санкции.

Пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене в четверг сказала BNS, что «МИД рекомендует литовским предприятиям взвесить риски, связанные с этими санкции в отношении владельца, и воздержаться от поддержания коммерческих связей».

По данным Литовского радио и ТВ, Agrokoncernas приобретает удобрения через предприятие-посредник у российского предприятия «Минудобрения».

Российскому олигарху А. Ротенбергу принадлежат 80% акций «Минудобрений». В отношении последнего — в связи с близкими связями с Кремлем — с 2014 года применяются международные санкции, однако сама компания в «черном списке» не упоминается.

Санкции в отношении физических лиц предусматривают запрет на въезд в Евросоюз (ЕС) и замораживание их финансовых средств, но не запрещают непосредственное сотрудничество с их бизнесом, разве что в санкционном списке значатся их конкретные предприятия.

Пресс-атташе Департамента госбезопасности (ДГБ) Аурелия Каткувене сказала BNS, что ДГБ много лет публично напоминает, что «деловые связи с Россией повышают риск попадания в ловушку враждебных разведслужб».

«Это наша публичная рекомендация обратить на это внимание, взвесить риски и взять на себя ответственность», — сказала А. Каткувене.

Она не стала комментировать, предупреждала ли разведка непосредственно Agrokoncernas относительно сотрудничества с бизнесом А. Ротенберга.

Agrokoncernas признает, что хотя удобрения закупаются в Дубае, в Литву они поступают не из этой страны. Литовский концерн не раскрывает, откуда точно импортирует удобрения.

Р. Карбаускис уверяет, что работающие в Agrokoncernas агрономы не могут знать всех акционеров.

Agrokoncernas уверяет, что, импортируя удобрения с принадлежащей А. Ротенбергу компании «Минудобрения», он не нарушает никаких законов.

BNS