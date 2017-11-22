Минимальная зарплата стала угрозой

Премьер Саулюс Сквярнялис утверждает, что в следующем году минимальная месячная зарплата (ММЗ) будет расти последовательно и не будет представлять угрозы конкурентоспособности страны. Завершившая работу в Вильнюсе миссия Международного валютного фонда (МВФ) предупредила правительство о том, что дальнейшее повышение ММЗ может повредить конкурентоспособности страны.

«Если говорить о росте минимальной зарплаты, то она будет увеличиваться последовательно – приблизительно на 5%. Это действительно последовательный рост, по сравнению с прежними годами. Нельзя сказать, что минимальную зарплату не нужно поднимать. На Трехстороннем совете мы договорились, что это не будет политическим решением, и размер минимальной зарплаты будет связан со средней заработной платой и не будет превышать 50%. Сейчас мы достигли этих пределов, и это будет соответствовать показателю большинства государств. Поэтому действительно не вижу в этом угрозы», – сказал глава правительства в интервью радио LRT.

Миссия МВФ предупредила кабинет министров о том, что дальнейшее повышение ММЗ может навредить конкурентоспособности страны. Эксперты МВФ считают, что Литва должна снизить налогообложение труда, увеличить налогообложение капитала и имущества, а также улучшить сборы налогов.

«С 2013 года зарплаты росли быстрее, чем продуктивность. До этой поры данная тенденция не оказывала негативного влияния на конкурентоспособность экономики, однако если это будет продолжаться, то может нанести вред росту экспорта и повысить инфляцию. В этом контексте дальнейшее повышение минималки, которая уже сейчас составляет почти 50% средней зарплаты, только усилит риск в этой области», – сказал глава миссии МВФ в Литве Борха Грасия.

МВФ прогнозирует, что рост экономики Литвы в этом году составит 3,5%.

В октябре правительство одобрило повышение ММЗ с 2018 года на 20 евро до 400 евро. В предыдущий раз минимальная зарплата повышалась в июле прошлого года, тогда она увеличилась до 380 евро.

Инф. «ЛК»

Метки: N47 (11867) 23 ноября, минимальная зарплата, ММЗ, Саулюс Сквярнялис