Министерство рассмотрит разрешение рожать дома

При Министерстве здравоохранения создана рабочая группа, которая разработает модель правового регулирования родов на дому.

Эксперты, которые вошли в эту группу, до первого июня обязаны оценить возможности регулирования родов за пределами больниц, условия, опыт зарубежных стран и разработать модель больничной помощи при таких родах.

Министр Аурелиюс Вярига подчеркнул необходимость уважать право женщин выбирать место родов. Однако, по словам министра, главная цель должна состоять в том, чтобы обеспечить безопасность матери и ребенка, так как все больше и больше женщин осмеливаются рожать дома, и это реальность.

Поэтому необходимо регламентировать все вопросы родов не в больничных условиях, установить конкретные правила и условия, при этом отдавая приоритет безопасности мамы и ребенка, как это делается в других странах Европы», — сказал министр.

Необходимо четко определить, когда можно рожать не в больнице, какую помощь и какой квалификации акушеры должны оказывать.

Теперь в Литве сложилась странная ситуация — рожать в домашних условиях не запрещается, но при этом никак юридически не регулируется», — отметил Вярига.

Поэтому, по словам министра, получается, что никто не несет ответственности за безопасность матери и ребенка, возможные сложные или болезненные последствия. Этого не должно быть, поскольку Литва должна быть безопасным государством для всех, и в стране не должно быть правовой неопределенности.

Между тем анализ, проведенный специалистами Министерства здравоохранения, показал, что плановые роды не в больницах законодательно регламентируются и регулируются в 20 европейских странах, в том числе соседних Латвии, Эстонии и Польше.

В рабочую группу Министерства здравоохранения по вопросам домашних родов входят известные акушеры-гинекологи, неонатологи, представители негосударственных структур, специалисты самого министерства. Возглавляет ее заместитель министра здравоохранения Гинтаре Шакалите.

«Литовский курьер» уже писал, что министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис – сторонник домашних родов. Все его пятеро детей родились дома.

«Мы предпочли домашние роды по причине все той же безопасности, о которой идет речь, потому что безопасность мы понимали не только как физическую, но и как духовную, – говорил Кукурайтис. – Жаль, что нам приходится выбирать между физической или духовной безопасностью, мы рады, что у нас были друзья, которые помогли нам в этом процессе».

Инф. «ЛК»

Метки: N8 (1148) 23 февраля, Аурелиюс Вярига, министерство здравоохранения, повитуха, роды на дому