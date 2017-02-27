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Министерство рассмотрит разрешение рожать дома

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 27, 11:20   |   1 комментарий

При Министерстве здравоохранения создана рабочая группа, которая разработает модель правового регулирования родов на дому.

Эксперты, которые вошли в эту группу, до первого июня обязаны оценить возможности регулирования родов за пределами больниц, условия, опыт зарубежных стран и разработать модель больничной помощи при таких родах.

Фото из архива «ЛК»

Фото из архива «ЛК»

Министр Аурелиюс Вярига подчеркнул необходимость уважать право женщин выбирать место родов. Однако, по словам министра, главная цель должна состоять в том, чтобы обеспечить безопасность матери и ребенка, так как все больше и больше женщин осмеливаются рожать дома, и это реальность.

Поэтому необходимо регламентировать все вопросы родов не в больничных условиях, установить конкретные правила и условия, при этом отдавая приоритет безопасности мамы и ребенка, как это делается в других странах Европы», — сказал министр.

Необходимо четко определить, когда можно рожать не в больнице, какую помощь и какой квалификации акушеры должны оказывать.

Теперь в Литве сложилась странная ситуация — рожать в домашних условиях не запрещается, но при этом никак юридически не регулируется», — отметил Вярига.

Поэтому, по словам министра, получается, что никто не несет ответственности за безопасность матери и ребенка, возможные сложные или болезненные последствия. Этого не должно быть, поскольку Литва должна быть безопасным государством для всех, и в стране не должно быть правовой неопределенности.

Между тем анализ, проведенный специалистами Министерства здравоохранения, показал, что плановые роды не в больницах законодательно регламентируются и регулируются в 20 европейских странах, в том числе соседних Латвии, Эстонии и Польше.

В рабочую группу Министерства здравоохранения по вопросам домашних родов входят известные акушеры-гинекологи, неонатологи, представители негосударственных структур, специалисты самого министерства. Возглавляет ее заместитель министра здравоохранения Гинтаре Шакалите.

«Литовский курьер» уже писал, что министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис – сторонник домашних родов. Все его пятеро детей родились дома.

«Мы предпочли домашние роды по причине все той же безопасности, о которой идет речь, потому что безопасность мы понимали не только как физическую, но и как духовную, – говорил Кукурайтис. – Жаль, что нам приходится выбирать между физической или духовной безопасностью, мы рады, что у нас были друзья, которые помогли нам в этом процессе».

Инф. «ЛК»

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Комментарии читателей (1)
  1. (78.158.2.140) Дуся пишет:
    2017 02 27 at 19:58

    Не расцветет ли торговля детьми?






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