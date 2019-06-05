Министр культуры обсудит в Польше сохранение культурного наследия

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Министр культуры Литвы Витаутас Кветкаускас в среду отправляется в Польшу, чтобы обсудить двухстороннее сотрудничество. Министр примет участие в фестивале поэзии Чеслова Милоша.

В среду в Варшаве министр встретится с польским вице-премьером, министром культуры и национального наследия Петром Глинским. На встрече будут обсуждаться двухстороннее сотрудничество, культурный обмен, сохранение культурного наследия важного для двух стран. Также будет обсуждаться захоронение останков лидеров и участников восстания против Царской России 1863–1864 годов в часовне Вильнюсского кладбища Расу, и прочие вопросы, сообщило министерство культуры.

М. Кветкаускас также встретится с преподавателями кафедры балтистики факультета полонистики Варшавского университета. Намечена встреча с директором института Адама Мицкевича Криштофом Олендзким.

В четверг он примет участие в Поэтическом фестивали Ч. Милоша в Кракове, в Егелонском университете встретится с преподавателями.

В пятницу министр побывает в бывшей квартире Ч. Милоша, где с уполномоченным по вопросам культуры мэра Кракова Робертом Пясковскис обсудит вопросы сохранения домов писателей, поэтов и переводчиков, прочие вопросы культурного сотрудничества.

В Кракове М. Кветкаускас также побывает в Международном центре культуры.

Лауреат Нобелевской премии Ч. Милош — литовский и польский поэт, переводчик, эссеист.

BNS