Министр: перемещение беженцев в Литву буксует из-за нехватки документов от Греции и Италии

Перемещение беженцев в Литву пробуксовывает уже полгода, потому что Литва не получает анкеты мигрантов из Греции и Италии, говорит литовский министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

Он подтвердил BNS, что мигрантов не отправляют из Италии и Греции с декабря прошлого года, однако в Литву уже перемещено около 20 беженцев из лагерей в Турции.

«Главные причины следующие: и Греция, и Италия не предоставляют личные дела эмигрантов. Литва перемещает к себе беженцев, то есть лиц, которым нужно предоставить международную защиту. В этих странах, как нам известно, очень много и экономических мигрантов. Мы стоим на позиции, что таких лиц мы к себе не перемещаем, переговоры об этом не ведутся. Так что когда у стран нет личных документов (беженцев — ред.), (когда они) не могут предоставить дела, нам некого и перемещать», — сказал Э. Мисюнас.

Он подчеркнул, что Литва готова выполнять взятые перед Евросоюзом (ЕС) обязательства по перемещению беженцев, однако не намерена смягчать предъявляемые к беженцам требования, потому что обязана обеспечивать и свою национальную безопасность.

По словам Э. Мисюнаса, сейчас идут интенсивные дискуссии с государствами-членами ЕС о том, какой правовой статус предоставить беженцам и какой — экономическим мигрантам, обсуждаются вероятные механизмы возвращения мигрантов.

С 2015 года в Литву перемещено 468 беженцев, из них 338 уже выехали из страны.

Литва рассматривает возможность подписать двусторонний договор с Германией о возвращении беженцев — это ускорило бы процесс возвращения в Литву лиц, которые получили в Литве убежище, но уехали в Германию. Серьезная дискуссия о таком соглашении ожидается осенью.

BNS