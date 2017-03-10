Министр против запрета абортов

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига говорит, что не поддерживает запрет на аборты, и уверяет, что от него таких инициатив точно исходить не будет.

«Что касается запрета абортов – не знаю, чтобы у кого-нибудь даже мысль такая была, и я точно не думаю ни о каких запретах абортов. От меня таких инициатив вы точно не услышите. Наоборот, я постараюсь помочь женщинам с кризисными беременностями, чтобы как можно меньше было прерываний беременностей, но не через запреты», – ответил министр на вопрос о его позиции по поводу запрета абортов на заседании Социал-демократической фракции в Сейме.

Идею запретить аборты, аргументируя в том числе и необходимостью улучшать демографическую ситуацию в стране, снова выдвигает Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей, которая уже вносила такие предложения.

Представляя на пресс-конференции в Сейме инициативы для весенней сессии, представители этой партии назвали и подготовленный ими проект Закона о защите жизни в пренатальной фазе.

Парламент прошлого созыва в первом чтении принял проект Закона о защите жизни в пренатальной фазе, который запретил бы аборты за редким исключением – в случаях изнасилований, опасности для жизни женщины, однако дальнейшее рассмотрение законопроекта в Сейме остановилось.

Во многих странах Евросоюза аборты разрешены до определенного срока беременности, он колеблется от 10 до 18 недель.

В Литве прерывание беременности без дополнительных условий разрешается до 12-й недели беременности.

Инф. «ЛК»

Метки: N10 (1150) 9 марта, Аборты, Аурелиюс Вярига, запрет