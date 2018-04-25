Министр здравоохранения Литвы критикует «массовый призыв» делать прививки

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Литовский министр здравоохранения Аурелиюс Вярига во вторник подверг критике «массовый призыв» делать прививки из-за увеличившейся статистики заболеваний корью и растущего скептицизма по поводу вакцинации.

«Призыв ко всем массово сейчас делать прививки создает странную ситуацию. Часть людей просто запаниковала и побежала в частные лечебные учреждения», — сказал министр на заседании оппозиционной фракции консерваторов в сейме.

По его словам, такой призыв взвинтил цену на прививки от кори в частных лечебных заведениях, хотя недостатка в вакцине в Литве пока нет.

«То, что предлагали коммерческие клиники — уже и до 40 евро цена выросла, а государство покупает меньше, чем за 6 евро такую вакцину», — сказал А. Вярига.

Консерваторы во вторник предложили не платить «детские деньги» (пособие на детей — ред.) родителям, которые уклоняются от вакцинации своих детей. Эта инициатива входит в число восьми мер, которые предлагают консерваторы.

Помимо других мер, фракция предлагает не брать непривитых детей в детские сады, сделать обязательными прививки для взрослых, работающих с детскими коллективами, не разрешать въезд в Литву иностранцам, не привитым от кори.

Консерваторы предложили государству компенсировать проверку на специфический иммунитет.

К последней инициативе А. Вярига отнесся скептически, потому что проверка сейчас дороже прививки.

Он также с осторожностью относится к «насильственным» методам призыва делать прививки, потому что это мобилизует людей, настроенных против вакцин.

По данным Центра борьбы с заразными заболеваниями и СПИДом, в Литве ежегодно остается не привитыми от кори более 5 тыс. детей. За последние десять лет таких не привитых от кори детей уже набралось более 50 тыс.

Корь выявлена в Литве у 60 детей и 182 взрослых. Состояние большинства заболевших взрослых неизвестно. Более 90% заболевших детей — непривитые.

В прошлом году в Литве зарегистрировано 30 случаев кори.

BNS