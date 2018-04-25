Министры обороны ЕС впервые обсудили применение искусственного интеллекта

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Министры обороны Евросоюза на неформальной встрече в Брюсселе впервые обсудили перспективы развития и использования искусственного интеллекта в сфере безопасности.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в четверг на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС в Бухаресте.

«Наша дискуссия подтвердила необходимость европейских стран активизировать вложения в новые разработки и технологии для обеспечения безопасности, в частности, развития и создания искусственного интеллекта. Я намерена вынести этот вопрос на обсуждение одной из предстоящих плановых встреч глав МИД ЕС», — заявила она.