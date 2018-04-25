Министры транспорта призывают ЕП не спешить с принятием Пакета мобильности

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В свете подготовки голосования по получившему противоречивые оценки Пакету мобильности в Европарламенте (ЕП) министры транспорта пяти стран: Литвы, Латвии, Польши, Венгрии и Болгарии повторно попросили президента Антонио Таяни не спешить с принятием документа, учесть его недостатки и решать реальные проблемы сектора.

По словам литовского министра Рокаса Масюлиса, поспешное принятие пакета непропорциональных протекционистских мер означало было вытеснение литовских автоперевозчиков с европейского рынка и оказало бы негативное влияние на экономику страны, сообщило министерство коммуникаций и транспорта Литвы.

По мнению пяти министров, стремление срочно принять пакет может быть частью кампании выборов в ЕП.

Наибольшее беспокойство вызывает требование периодического возврата грузовиков в страну регистрации, предложение ограничивать возможность предоставления услуг в других странах, требование нескольких дней перерыва между каботажными операциями, предложение запретить еженедельный отдых в кабине – по словам министров, европейская дорожная инфраструктура не достаточно развита и приспособлена для отдыха водителей.

Голосование по предложению замены перевозчиков при работе в других странах ЕС и правилах командировки водителей состоится в ЕП в среду.

BNS