Минус миллион: что дальше?

Тема эмиграции затерта до дыр. Про нее ежедневно говорят с трибуны парламента, правительства, в президентском дворце, проводят конференции и семинары. И кажется, это происходит в какой-то параллельной реальности. Поскольку скорость исчезновения Литвы остается прежней: по 170 человек каждые сутки.

Рубеж пройден

Если перефразировать известное выражение, то эмиграция одного человека – это трагедия для страны, эмиграция миллиона – статистика. Вот и подоспели очередные цифры: за 11 месяцев этого года, согласно данным Департамента статистики, страну покинули 54 тысячи человек. То есть, если округлить, уезжало и улетало по 170 человек в сутки. Другими словами – это целый «Боинг» каждый день с людьми, у которых билет в один конец.

А раз в 1990 году, опять же согласно официальной статистике, в Литве проживали 3,7 млн человек, а в начале 2017 года нас было чуть больше 2,8 млн, то можно предположить: в этом ноябре-декабре Литву покинул миллионный эмигрант.

Несколько притянуто за уши, ведь по 15-20 тыс. в страну приезжает (из них основная часть те, кто не прижился в эмиграции), но сухой остаток остается тем же – минус миллион.

Кто они?

И на этот вопрос специалисты отвечают однозначно: эмигрируют молодежь и лица среднего возраста. То есть люди в расцвете сил. Почему? Тут также можно долго рассуждать про климат в стране и возможность самореализации. Но очевидно, схожая черта эмигранта – отчаяние. Уезжают те, кого в стране больше ничего не держит, а это по-настоящему страшно. Дерево благодаря корням редко валит даже ураганный ветер – настолько оно крепко вросло. То же самое и со среднестатистическим человеком, который ни за что не уедет, пока есть хоть минимальная возможность содержать семью, пока ты, если молод, погряз в банковских кредитах, у тебя есть родные, ты хочешь, чтобы твои дети не говорили в Великобритании между собой на английском, а родной литовский язык практически забыли. Другими словами, должно случиться действительно что-то экстраординарное и негативное. Предложение хорошей работы за границей? Едва ли. Даже такая причина заставляет эмигрировать лишь в крайнем случае. Получается, что этот крайний случай, что-то негативное и экстраординарное происходит ежедневно в среднем со 170 гражданами Литвы.

Очередной «рекорд»

И как раз ровно год назад нынешняя власть вступила на трон под главным своим лозунгом – остановить массовое бегство населения. Нет, за год проблему решить не обещали. И даже не обещали за весь свой срок полномочий, но хочется похвалить хотя бы за намеки решения проблемы. Увы, их нет.

За весь прошлый год страну покинуло порядка 50 тыс. человек. Это сразу на 14,1% больше, чем в 2015 году. За неполный 2017-й, как видим, уже больше. При этом – неизвестно сколько «мертвых душ». Например, Фонд социального страхования в начале этого года объявлял, что должников – аж 300 тыс. человек. То есть вполне вероятно, что это те лица, которые физически уехали, не платят взносы, ибо их нет в Литве, но свой отъезд они не декларировали.

Что не сделано?

И дабы не скатываться на безрезультатную констатацию утечки населения, хочется обозначить некоторые направления, которые улучшили бы положение.

Для начала нужно договориться: вернуть эмигрантов – задача невыполнимая. С этим надо смириться, поставить точку, по возможности создать условия, чтобы хотя бы частично смягчить демографический удар, но раз и навсегда сказать: в Литве никогда не будет ни 3,7, ни 3,5 млн человек. Даже если сюда массово будут завозить хоть африканцев, хоть рабочую силу с востока от нас.

А вот сделать жизнь комфортнее для оставшихся, создать принципиально новую модель Литвы, которая может стать санаторием Европы, выгодно использовать как наш климат, так и преимущества наших курортов, полностью преобразовать поддержку институту семьи для провоцирования нового беби-бума – вполне возможно. Об этом и поговорим, пусть это и прозвучит как некая теория и даже будет пахнуть популизмом. Но помечтаем.

Лишите торговцев сверхприбыли

Мы будем продолжать ездить в соседнюю Польшу за продуктами и лекарствами, а с 1 января и за дизельным топливом из-за поднятых акцизов, а в Латвию – за алкоголем.

«Если взглянуть на то, какая ситуация сложилась в Европе, очевидно, что мы являемся одним из, кажется, трех государств, которые не применяют льготы НДС на самые необходимые продукты питания. И, разумеется, в связи с этим у нас возникает немало проблем, взять ту же Польшу. Все знают, что многие потребители ездят в Польшу и покупают там продукты питания», – говорил в январе этого года министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас.

То есть еще в начале года власти демонстрировали понимание, что с ценами на продукты надо что-то делать. Но побоялись.

«Это очень дорого обошлось бы общественным финансам и мы не придерживались бы бюджетной дисциплины. Другие причины – те декларируемые священные цели, что будут снижены цены. Жизнь показывает, что этого практически никогда не происходит и всю эту пользу потребитель не получает», – ответил на рассуждения своего коллеги по правительству министр финансов Вилюс Шапока.

Власти побоялись. Решили, что торговцы получат еще больше сверхприбыли, а льготные налоги миллионами осядут у руководителей торговых сетей. Иными словами, сориться с империей торговых сетей власти не рискнули. Если вспомнить пример тех же аптек, то там наводить порядок решились. Почему боятся владельцев крупных магазинов – вопрос риторический.

Прогрессивные налоги

Нет, совершенно не те, которые у нас называют прогрессивными, когда нижнюю планку налогообложения оставляют прежней, а для тех, кто зарабатывает много, ее поднимают. Смысл прогрессивных налогов как раз в бремени для зарабатывающих меньше всего.

У нас же – пока все по-прежнему. В этом году активно обсуждали оставить 15% подоходного налога для лиц, которые в год зарабатывают не больше 20 тыс. евро, а всем, кто больше – увеличить.

«Чем больше у человека годовых доходов, тем больший налоговый тариф будет применяться. Сейчас же подоходный налог больше всего собирается с лиц, которые получают средние доходы. Это – несправедливо», – говорил в конце января социал-демократ Андрюс Паленис.

Так где же тогда хваленое перераспределение? Вопрос – риторический.

Создавать страну-пансионат

Как бы это цинично ни звучало, но иного выхода у Литвы уже нет. И самая главная проблема – отсутствие возможности государства выплачивать пенсию будущим пенсионерам. Получая сегодня среднюю заработную плату, через лет 30-40, став пенсионером, житель будет получать лишь 246 евро. Эти цифры основаны на просчетах нынешней пенсионной системы.

По прогнозам, ничего хорошего в плане размеров пенсий в ближайшие 30 лет не произойдет. Упомянутая пенсия в размере 246 евро – это еще оптимистичный сценарий. К 2040 году одного пенсионера в Литве будет содержать 1 работающий, а не как сегодня – почти 3 человека.

«Насколько человек сегодня доверяет государству, даже не столько самому государству, сколько ждет помощи от него. Мы видим на основании опроса, что большая часть, 75% жителей не верят в то, что государство будет в состоянии платить им такую пенсию, которая обеспечит им свободную и легкую жизнь», – говорил в феврале этого года директор службы социологических исследований Spinter tyrimai Игнас Зокас.

Нет трудящихся, много пенсионеров, но нет денег на пенсии. В Германии размер средней пенсии – 1300 евро. Стабильности в пенсионной системе нет, но есть европейские стандарты. В этом году в Литве громко прозвучало предложение разработать концепцию страны как общеевропейской здравницы. Пусть сюда приезжают на полгода лечиться и тратить свои деньги те же немцы? Нужно придумать, как их заманить. Ведь в богатой Европе таких богатых пенсионеров – миллионы. Взять хотя бы 5-10% от этого рынка «туризма сеньоров», и бюджет будет наполняться доходами. У нас же пока не только не рассматривают эту вполне здравую мысль на государственном уровне, но и по-прежнему верят в чудо по возврату блудного эмигранта, а цены в санаториях так зашкаливают, что даже местные жители чаще смотрят в сторону дешевых Турции, Греции и Кипра. Почему? Вопрос – риторический.

Двойное гражданство

И как ни поднимали в парламенте в уходящем году бурю в стакане по поводу срочной необходимости решения вопроса двойного гражданства, весь год занимались бесполезными спорами, можно ли его изменить без изменения Конституции, хотя это было понятно автоматически. В итоге – лишь референдум, который пройдет только в 2019 году.

За это время тысячи уже уехавших граждан Литвы получат паспорта своей новой Родины, где бы они ни находились, в дорогу соберут чемоданы еще тысячи. По 170 человек в сутки. Почему этот вопрос не ставят во главу всех главных дел, почему кампания по референдуму по изменению Конституции пока вообще не началась – вопрос, очевидно, также риторический.

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: N50 (1190) 14 декабря, двойное гражданство, налоги, эмиграция