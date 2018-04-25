Миссия воздушной полиции НАТО в Зокняй перейдет к Польше

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В четверг миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии возглавят представители ВВС Польши.

Четыре самолета F-16 ВВС Польши сменят такие же самолеты ВВС Бельгии.

Польские военные восьмой раз будут участвовать в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии, сообщило Минобороны.

Миссия из Эстонии будет усилена представителями ВВС Германии с пятью истребителями Eurofighter Typhoon.

На церемонии смены осуществляющих миссию в странах Балтии контингентов в четверг планирует присутствовать командующий ВВС Альянса — генерал Тод Уолтерс.

Натовская миссия воздушной полиции в странах Балтии, у которых нет своих истребителей, осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса.

BNS