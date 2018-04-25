Мощный шторм обрушился на Европу: трое погибших, сотни тысяч остались без света

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В прошедшие выходные значительная часть территории Европы оказалась во власти ненастной погоды. От мощного шторма пострадали Германия, Австрия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Чехия, Словакия, Польша и Украина. Известно о трех погибших, несколько человек получили ранения, сообщает Stormnews.

Немецкие метеорологи присвоили обрушившимся на страну штормам имена «Драги» и «Эберхард». Порывы ветра в некоторых районах Германии превышали 150 км/ч. В федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия остановилось железнодорожное сообщение. Возникли проблемы и на автотрассах. На одной из дорог в районе Хохзауэрланд из-за падения дерева погиб водитель автомобиля, передает WDR.

В Бельгии сильный ветер также привел к транспортным проблемам. Он валил деревья и срывал крыши домов. Известно об одном погибшем: в городе Мол провинции Антверпен из-за падения дерева погиб мужчина. В коммуне Cхарбек под Брюсселем ранения получил пожарный, на которого упала большая ветка, сообщает RTL Info.

Последствия шторма в Нидерландах:

В северной половине Франции порывы ветра превышали 120 км/ч. Ненастная погода оставила без света 9 тысяч домов. В Па-де-Кале в результате падения дерева ранения получили 2 человека, находившиеся в автомобиле, сообщает La Voix du Nord.

В Чехии электроснабжения лишились 320 тысяч человек, сообщает портал České noviny.

В Словакии, по данным агентства TASR, электричества нет в 30 тысячах домов.

В Польше непогода оставила без света 400 тысяч человек. Ранения получили 5 жителей, передает «Радио Польша».

NEWSru.com