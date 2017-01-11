Мультикультурализм по-литовски

В Европейском союзе примерно каждый седьмой гражданин – представитель национального меньшинства.

Это и долгое время населявшие этот регион люди, и мигранты, появившиеся в последние десятилетия. В каждой стране есть общины национальных меньшинств, их члены участвуют в управлении государством. Литва, как и другие европейские государства, – страна, в которой веками живут представители различных национальностей, религий, традиций. Литва является наиболее мононациональным государством. По данным переписи 2011 года 84,2 % жителей Литвы были этническими литовцами. Также в стране имеются крупные общины поляков – 6,58% (более 200 тыс. человек) и русских – 5,81% (176 тыс. человек).

Задачей Департамента национальных меньшинств, который возобновил свою работу в 2015 году, является реализация политики в сфере нацменьшинств, обеспечение интересов нацменьшинств, проживающих в Литве, сохранение их национального своеобразия, создание условий для их участия в общественной, политической и культурной жизни страны, воспитание гражданственности, толерантности, предотвращение разжигания национальной розни. Об итогах работы за минувший год, об актуальных вопросах, касающихся проблем национальных меньшинств, – в беседе с директором Департамента национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики Видой Монтвидайте.

– За минувший год Департаменту нацменьшинств удалось осуществить немало значимых работ, наметить планы на будущее.

Департамент частично финансировал 166 проектов неправительственных организаций общей стоимостью 200 тысяч евро. Проводились семинары для работников культуры национальных меньшинств, учителей воскресных школ, представителей средств массовой информации. Была проведена международная конференция, во время которой все желающие могли ознакомиться с основами политики Эстонии в отношении национальных меньшинств, стратегией в сфере средств массовой информации, узнать о первом в Балтийских странах действующем телевизионной канале на русском языке.

В мае 2016 году департамент начал осуществлять проект интеграции ромов, цель которого разработать механизм сотрудничества между цыганской общиной и местным самоуправлением. Проект, общая стоимость которого 68 тысяч евро, финансируется из структурных фондов Евросоюза.

Стало уже доброй традицией отмечать людей, которые содействовали развитию культуры, национальной идентичности представителей национальных меньшинств. Учреждена премия на лучшую научную работу по тематике национальных меньшинств с целью поощрения интереса студентов высших школ к этой теме.

Между тем основная часть нашей работы – это ежедневные встречи не только с представителями различных литовских и зарубежных учреждений, представителями посольств, но и непосредственно с национальными меньшинствами. За сравнительно короткий срок нам удалось установить доверительное, конструктивное сотрудничество. Совместно работаем, дискутируем, зная, что цель у нас одна – создание мультикультурного, сплоченного общества.

– Как вы оцениваете ситуацию с правами национальных меньшинств в Литве, в частности с возможностью получить образование, информацию на родном языке?

– Национальные меньшинства различаются по своему языку, культуре, религии, этнической принадлежности. Задача департамента – развивать национальную идентичность. Мы стараемся делать не только то, что зависит от нас самих, но и стать тем местом, где встречаются представители различных учреждений и этнических общин.

С польской общиной Литвы создали консультативную группу для решения проблем образования. Поддерживаем деятельность школ выходного дня, культурных центров национальных общин, предоставляем помещение для деятельности общин. Специалисты нашего департамента могут предоставить консультацию на языках крупнейших общин, проживающих в Литве: русском, польском.

Прекрасным примером являются мероприятия, проведенные Вильнюсским городским самоуправлением, последовать которым мы бы предложили и другим самоуправлениям, где проживают представители различных национальных меньшинств. В частности, создан сайт Вильнюсского самоуправления на четырех языках, новости на котором представлены на литовском, русском, польском, английском языках. Вильнюсский муниципалитет первым начал внедрять стандарт обслуживания клиентов на четырех языках для того, чтобы информация об услугах жителям и бизнесу была легко доступна и понятна.

Что же касается общего принципа, на основании которого должны строиться взаимоотношения в обществе, то мы выступаем за поиск компромисса. Взаимные уступки не показывают слабость какой-то одной стороны, а наоборот – это умение разговаривать и договариваться, что является характерной чертой зрелого общества. Как показывает опыт, если искать пути к договоренности – мы их всегда находим. Иначе обстоит дело, когда конфликт кому-то нужен. Тогда предлагают делать так, чтобы выглядело, что, дескать, нет возможности договориться. В таком случае нужно поискать, кому такие распри нужны?

– Порой из уст экспертов и даже политиков можно услышать предвзятые обвинения в нелояльности нацменьшинств. Какова ваша точка зрения по поводу подобных высказываний?

– На настроения в литовском обществе оказывают влияние общая геополитическая ситуация в мире, события в странах происхождения национальных общин, проживающих в Литве, и это не всегда положительно влияет на настроения в литовском обществе. Департамент высказывается за доверие к этническим общинам, поддерживает их готовность и желание не переносить напряженность в нашу страну и развивать чувство гражданского самосознания у различных народов, проживающих в Литве. Надо не забывать, что Литва всегда была многонациональной и многокультурной страной. Это наша история, наш опыт, который лежит в основе нашей страны.

Департамент не согласен с утверждением, что этнические меньшинства являются нелояльными к Литве. Мы встречаемся, общаемся и работаем с прекрасными, яркими и патриотически настроенными людьми различных национальностей, инициативными молодыми людьми, которые, любя Литву, в то же время хотят иметь возможность развивать и свои собственные культуру и язык. От того, сколько мы «своей» Литвы им отдадим, как глубоко они вольются в общественную жизнь, будет зависеть, насколько комфортно они чувствуют себя здесь и хотят жить в этой стране. Личная взаимосвязь со страной в большой степени является эмоциональным состоянием и обуславливается тем, насколько хорошо и комфортно нам в этой стране.

– Принята резолюция Европарламента по борьбе с пропагандой в средствах массовой информации, по повышению уровня информационной грамотности. Как вы оцениваете уровень доступности для жителей Литвы медиа на языках национальных меньшинств? Например, наше общественное телевидение ЛРТ, финансируемое из налогов всех жителей Литвы, по сути, не имеет новостной программы на русском языке.

– Нужно признать, что ЕС будет находиться под нарастающим давлением пропаганды с целью искажения истины или попытки посеять сомнения. Европарламент принял резолюцию, призывающую к повышению уровня информированности общественности и способности критически оценивать средства массовой информации, а также предложено более эффективно использовать социальные сети в ответ на ложную информацию.

Европарламент призывает к сбору данных о пропагандистских проявлениях, предложил принять законодательные меры по совершенствованию борьбы с дезинформацией. Резолюция призывает увеличить финансовую помощь со стороны ЕС свободным СМИ, предназначенным для жителей России и соседних стран, а также неправительственным организациям этих стран.

Департамент нацменьшинств подчеркивает важность средств массовой информации.

В 2016 году в Литве издавалось 25 периодических изданий на нелитовском языке. По телевидению и радио транслировалось 13 программ, предназначенных для национальных меньшинств на литовском, польском, русском, белорусском и украинском языках. Тем не менее этого мало. Мы ищем возможность возобновить трансляцию передачи Labas для национальных меньшинств в удобное для зрителей время.

Исследования показывают, что борьба с пропагандой только путем отрицания опубликованной информации неэффективна. Необходимо представить достоверную информацию – быстро, профессионально и в доступном для человека формате и языке. С другой стороны – воспитывать умение грамотно воспринимать средства массовой информации, объективно и критически оценивать предоставленную информацию. И это нужно воспитывать с детского сада, со школьной парты. Такой путь не быстрый, но верный – со временем пользователи массмедиа научатся различать, кто есть кто.

– Каковы перспективы развития регионов компактного проживания представителей национальных меньшинств?

– Этим регионам следует уделять больше внимания и материальной поддержки. Это будет способствовать многосторонней интеграции этнических меньшинств, социальной адаптации, сохранению идентичности, улучшению организационного и административного потенциала. Особое внимание должно быть уделено изучению государственного языка. Такие меры помогут региону развиваться более быстрыми темпами, сократить социальное и экономическое неравенство.

Департаменту национальных меньшинств на выполнение основной функции – участие в разработке и осуществлении политики национальных меньшинств – в 2016 году из государственного бюджета выделено средств на сумму 40 тыс. евро. Мы участвовали в долевом финансировании двадцати одного проекта, целью которых является сокращение социально-экономического неравенства в регионах компактного проживания национальных меньшинств.

Финансирование предназначалось проектам по воспитанию гражданственности, издательскому делу, лагерям межкультурного диалога для детей и молодежи, научным конференциям, школам выходного дня. Также для финансирования в регионе Юго-Восточной Литвы культурно-познавательных мероприятий и фестивалей, празднования исторических дат и событий, передачам и программам о различных национальных общинах и истории, культуре и традициях национальных меньшинств.

– Благодарю за интервью.

Галина Курбанова



Досье «ЛК» В июле 2015 года возобновил свою работу Департамент национальных меньшинств Литвы при Правительстве Литовской Республики. Главой департамента на четырехлетний срок полномочий назначена Вида Монтвидайте. Она возглавляла консульство Литвы в Сейнах (Польша). В 2002-2009 годах В. Монтвидайте была заместителем генерального директора Департамента по делам национальных меньшинств и эмиграции при правительстве Литвы. В 2010 году департамент был упразднен. Его функции были переданы Министерству культуры, Министерству образования, Министерству иностранных дел. Но, как оказалась, такая схема работы не была эффективной, и правительством было принято решение возобновить работу департамента.

Метки: N2 (1142) 12 января, Вида Монтвидайте, Департамент национальных меньшинств, Интервью, мультикультурализм