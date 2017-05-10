На Антакальнисском кладбище в Вильнюсе отметили 9 мая

Во вторник сотни людей собрались на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, чтобы отметить годовщину победы СССР во Второй мировой войне.

По данным полиции, на кладбище собралось до 1000 человек, большинство были с георгиевскими ленточками, под звуки военных маршей они несли красные гвоздики и венки, возложили их к мемориалу жертвам войны.

В мероприятии участвовали послы России и Белоруссии в Литве Александр Удальцов и Александр Король, представители политических партий национальных меньшинств Литвы.

“Мы с вами не можем не видеть что сегодня появилось немало людей, которые хотят побряцать оружием, попугать нас, заставить нас делать то, что мы не будет никогда делаем, заставить нас переосмыслить все то, что мы пережили во время Второй мировой войны. Поэтому нужно, как говориться, нужно держать порох сухим, борясь за мир”, – сказал российский посол.

Поздравляя ветеранов войны, А. Король отметил, что на войне потерял свого дедушку, других близких. Он отметил, что “нужно не забывать, что случилось, и правильно относится к современным событиям”.

Жители улицы Карю, которая ведет к кладбищу, протестуя против этого мероприятия, вывесили флаги НАТО.

“Все мои дедушки, бабушки участвовали в войне, для меня это важно, сегодня – День победы. Дедушка дошел до Берлина, он пережил войну. Запад – это запад, а мы – это мы, они что хотят, то пусть и отмечают, мы будем отмечать 9 мая. У каждого свои традиции”, – сказала BNS участвовавшая в мероприятии Елена.

Она отметила, что участникам мероприятия флаги НАТО не мешают.

Не представившийся молодой человек 25-30 лет сказал, что каждый год отмечает с друзьями “Победу над фашизмом”.

“Нам следует помнить подвиг – если не будем отмечать, то со временем забудем. Надеюсь, что и наши дети будут отмечать. Да, после событий в Украине эта символика многим не нравится, но она появилась значительно раньше”, – сказал он.

Полиция утверждает, что не зафиксировала запрещенной советской символики или прочих инцидентов.

Литва, как и другие страны Европы, отмечает завершение Второй мировой войны традиционно 8 мая, когда в 1945 году был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Во вторник церемонии в честь погибших прошли в различных городах Литвы, память жертв войны почтили и литовские дипломаты в России.

Празднование Дня победы в Литве 9 мая оценивается противоречиво, поскольку с окончанием войны страна осталась оккупированной, на этот раз советскими властями, продолжились жестокие репрессии против борцов за свободу Литвы, ссылки в Сибирь, принудительная коллективизация.

В годы Второй мировой войны погибло около 50-55 млн. человек, из них 30 млн. – мирные жители. Подсчитано, что Советский Союз лишился 11 млн. военных и 7 млн. гражданских жителей. За годы войны в Литве погибло около 275 тыс. человек, из них 195 тыс. – евреи, уничтоженные во время холокоста.

После завершения Второй мировой войны и до 1952 года в лагеря и ссылки было вывезено 275 тыс. жителей Литвы, погибли более 20 тыс. борцов с советской властью, членов их семей и их сторонников.

BNS

Метки: 9 мая, Литва