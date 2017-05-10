Во вторник сотни людей собрались на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, чтобы отметить годовщину победы СССР во Второй мировой войне.
По данным полиции, на кладбище собралось до 1000 человек, большинство были с георгиевскими ленточками, под звуки военных маршей они несли красные гвоздики и венки, возложили их к мемориалу жертвам войны.
В мероприятии участвовали послы России и Белоруссии в Литве Александр Удальцов и Александр Король, представители политических партий национальных меньшинств Литвы.
“Мы с вами не можем не видеть что сегодня появилось немало людей, которые хотят побряцать оружием, попугать нас, заставить нас делать то, что мы не будет никогда делаем, заставить нас переосмыслить все то, что мы пережили во время Второй мировой войны. Поэтому нужно, как говориться, нужно держать порох сухим, борясь за мир”, – сказал российский посол.
Поздравляя ветеранов войны, А. Король отметил, что на войне потерял свого дедушку, других близких. Он отметил, что “нужно не забывать, что случилось, и правильно относится к современным событиям”.
Жители улицы Карю, которая ведет к кладбищу, протестуя против этого мероприятия, вывесили флаги НАТО.
“Все мои дедушки, бабушки участвовали в войне, для меня это важно, сегодня – День победы. Дедушка дошел до Берлина, он пережил войну. Запад – это запад, а мы – это мы, они что хотят, то пусть и отмечают, мы будем отмечать 9 мая. У каждого свои традиции”, – сказала BNS участвовавшая в мероприятии Елена.
Она отметила, что участникам мероприятия флаги НАТО не мешают.
Не представившийся молодой человек 25-30 лет сказал, что каждый год отмечает с друзьями “Победу над фашизмом”.
“Нам следует помнить подвиг – если не будем отмечать, то со временем забудем. Надеюсь, что и наши дети будут отмечать. Да, после событий в Украине эта символика многим не нравится, но она появилась значительно раньше”, – сказал он.
Полиция утверждает, что не зафиксировала запрещенной советской символики или прочих инцидентов.
Литва, как и другие страны Европы, отмечает завершение Второй мировой войны традиционно 8 мая, когда в 1945 году был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Во вторник церемонии в честь погибших прошли в различных городах Литвы, память жертв войны почтили и литовские дипломаты в России.
Празднование Дня победы в Литве 9 мая оценивается противоречиво, поскольку с окончанием войны страна осталась оккупированной, на этот раз советскими властями, продолжились жестокие репрессии против борцов за свободу Литвы, ссылки в Сибирь, принудительная коллективизация.
В годы Второй мировой войны погибло около 50-55 млн. человек, из них 30 млн. – мирные жители. Подсчитано, что Советский Союз лишился 11 млн. военных и 7 млн. гражданских жителей. За годы войны в Литве погибло около 275 тыс. человек, из них 195 тыс. – евреи, уничтоженные во время холокоста.
После завершения Второй мировой войны и до 1952 года в лагеря и ссылки было вывезено 275 тыс. жителей Литвы, погибли более 20 тыс. борцов с советской властью, членов их семей и их сторонников.
Браво ребята! Брехуна в очередной раз поймали за хвост! До чего же мелок и глуп этот мерзопакостник!А в сочетании с неуёмным снобизмом и самолюбованием картина маслом отвратительного лизоблюда и подонка
Йонас, один только вопрос к Вам, Вы были допущены к архивам и точно знаете, сколько было депортировано людей из Литвы? Я например не вправе обсуждать того, чего не знаю.
Следующий мой коммент, обращенный к Баве будет проверен.
Дальше исходя уже из логики если погибли ВСЕ, то как ты Бава появился? Из пробирки?
По мне тогда так ты обыкновенное брехло?
Бава ловлю тебя за хвост. По твоей же версии все твои предки были репрессированы и погибли в страшных красных гулагах в 37-39 году. Ты сам это писал.Вопрос как они могли ещё раз погибнуть снова все в годы войны 41-45 год ? Так какую память ты не хочешь предавать?
Говорят Йонас если долго жить во лжи то человек привыкает к ней и считает её за правду,а правду наоборот не воспринимает. Получается Геббельс был хоть и фашист, но человек далеко не глупый сейчас многие живут по его законам,Бава в том числе.
А что случилось, чем я не угодил светлейшему преподобию его величества мудрейшему из мудрейших мо-де-ра-то-ру всея Л_К?
Бава, не приемлю ложь во всех её проявлениях. По данному материалу, посвященному 9- Мая,высказался до меня только один участник. Я его не знаю его взглядов, поэтому не могу навязываться с поздравлениями. А вот вы откликнулись, ваши взгляды и пристрастия мне известны. Вот только вы и вспомнили о провокациях. Вам не понравились приведенные мною цифры, изучайте первоисточники: они есть и в Литве, в одном известном ведомстве.
Интересный вопрос Йонас. Бава тоже удивил конечно ,но до этого пару часов назад писал он кой чего под другими шляпами совсем противоположное и провокационное.
Йонас, нет бы по доброму, от всего сердца поздравить всех с Днем Победы, так Вы подбиваете народ на провокации..
Третьяков, Вы на кого трудитесь?
М-да, вот это я подбросил кому-то работенки.
улица карю-против,а даля грибаускайте как?