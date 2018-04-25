На минувшей неделе электроэнергия в Литве подорожала на 13%

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За неделю цена на электроэнергию в Литве выросла на 13% до 60,46 евро за мегаватт-час. Вторую неделю подряд цена в Литве растет также, как и в Латвии, между тем в Эстонии на минувшей неделе она выросла на 5% до 56,25 евро, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

По сообщению Elektrum Lietuva, рост цен был обусловлен осадками и похолоданием, по причине которых выросла потребность в электроэнергии, производимой на полезных ископаемых.

Росту способствовали и выросшие цены на сырье и разрешения на загрязняющие выбросы, ограничения пропускной способности смычки между Эстонией и Финляндией EstLink по причине ежегодных работ техобслуживания, отмечает поставщик электроэнергии.

19-25 ноября, по сравнению с прежней неделей, в Балтийских странах потребление электроэнергии выросло на 3% до 581 гигаватт-часа. В Литве спрос вырос наиболее значительно – на 4% до 257 гигаватт, в Эстонии – на 3% до 175 гигаватт-часов, в Латвии – на 2% до 149 гигаватт-часов.

Все три государства Балтии вместе произвели 63% необходимой им электроэнергии. В Эстонии производство превысило потребление на 16%, а Латвия и Литва произвели соответственно 82% и 17% необходимой им электроэнергии.

BNS