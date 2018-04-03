На накалах Lietuvos rytas, BTV из неевропейской продукции доминировала российская

В эфире шести наиболее известных литовских телеканалов среди продукции, произведенной не в Европе, доминировали фильмы, сериалы и передачи, произведенные в России и США.

Об этом свидетельствует исследование по оценке структуры программ, проведенной Литовской комиссией по телевидению и радиовещанию (ЛКТР) с 22 по 28 января.

Если исключить европейские или литовские передачи, сериалы, фильмы, а также программы новостей, игровые программы, рекламу и анонсы, то больше всего российского содержания было показано на телеканалах Lietuvos rytas и BTV (соответственно 92% и 53%). Между тем в эфирах телеканалов LNK, TV3 и TV6 доминировала продукция США, соответственно составившая 84, 85 и 88% неевропейского содержания.

Правда, почти 47% неевропейского содержания BTV составили американские программы, сериалы или фильмы, между тем на телеканале Lietuvos Rytas TV оставшееся время было заполнено продукцией Бразилии.

“Прежде всего, мы отмечаем, что российская продукция “эмигрировала” на менее популярные каналы. Во-вторых, что касается европейской продукции – она не доминирует. Если пересмотреть все каналы, то нигде нет такого, чтобы мы достигли рекомендованных Еврокомиссией 50%, за исключением LRT (национальное радио и ТВ-BNS)”, – сказал BNS зампредседателя ЛКТР Мантас Мартишюс.

Как показал анализ, европейская продукция, включая литовские передачи, сериалы и фильмы, в эфире LRT составила 84%, в эфире Lietuvos Rytas TV эта продукция заняла 56% времени. Все телеканала уделили ей менее половины эфирного времени: TV3 – 43%, LNK – 42%, BTV – 43%, TV6 – 25%.

BNS

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