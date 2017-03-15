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На пост посла Литвы при ОБСЕ и других организация в Вене предлагается А. Таурантас

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Представителем Литвы при Европейской организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Вене может стать диплопат Ауримас Таурантас.

Его предлагается назначить на эту должность вместо отозванного в конце прошлого года посла Гедрюса Чякуолиса.

Как говорится в проекте постановления МИД, 61-летнего А. Таурантаса предлагается назначить с 18 апреля на должность представителя Литвы при ОБСЕ, отделении ООН в Вене, Международной антикоррупционной академии, Международном агентстве по атомной энергетике и Организации по всеобщему запрету ядерных испытаний.

Ранее А. Таурантас работал послом Литвы в Чехии, Великобритании, был послом при ЕС.

Послов в Литве назначает президент по предложению главы МИД и с одобрения Комитета по иностранным делам сейма и правительстве.

BNS

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