Представителем Литвы при Европейской организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Вене может стать диплопат Ауримас Таурантас.
Его предлагается назначить на эту должность вместо отозванного в конце прошлого года посла Гедрюса Чякуолиса.
Как говорится в проекте постановления МИД, 61-летнего А. Таурантаса предлагается назначить с 18 апреля на должность представителя Литвы при ОБСЕ, отделении ООН в Вене, Международной антикоррупционной академии, Международном агентстве по атомной энергетике и Организации по всеобщему запрету ядерных испытаний.
Ранее А. Таурантас работал послом Литвы в Чехии, Великобритании, был послом при ЕС.
Послов в Литве назначает президент по предложению главы МИД и с одобрения Комитета по иностранным делам сейма и правительстве.
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