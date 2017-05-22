На прошлой неделе истребители НАТО четыре раза сопровождали российские военные самолеты

Осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители на прошлой неделе четыре раза поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие над Балтикой российские военные самолеты, сообщило в понедельник Минобороны.

Согласно сообщению, союзники поднимались в воздух, чтобы сопроводить один истребитель и три самолета-разведчика, летевшие в международном воздушном пространстве.

Все они летели с отключенными транспондерами.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

BNS

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