На встрече с В. Зеленским президент Литвы призвала «раздавить» олигархическую систему

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На встрече с новым президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве президент Литвы Даля Грибаускайте призвала его «раздавить» укоренившуюся в этой стране олигархическую систему.

«Новый президент хочет очень многих изменений, его связывают с большими надеждами людей. Поэтому эти изменения возможны, если люди его поддержат, и, разумеется, если этот президент будет способен воспользоваться этой поддержкой, будет способен воспользоваться сложившейся ситуацией и раздавить наконец олигархическую систему, которая была создана и действует на Украине почти 30 лет», — сказала Д. Грибаускайте в распространенной президентской пресс-службой аудиозаписи.

Она отметила, что Украина сейчас находится на распутье — «у нее очень много вызовов, но и огромных возможностей».

Президент встретилась с В. Зеленским после инаугурации нового президента Украины.

BNS