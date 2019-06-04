Начинаются работы по восстановлению ж/д ветки в Реньге

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Начались работы по восстановлению участка железной дороги из Мажейкяй в латвийскую Реньге. Дорога была разобрана десять лет назад в 2008 году. Это подтвердил глава подрядчика проекта, контролируемой эстонской группой ж/д услуг Skinest Rail. Skinest Rail — предприятия по строительству и ремонту железных дорог Vitras-S.

По словам Михаила Липкина, первые рельсы на этом участке будут уложены во вторник.

«Первые рельсы будут уложены сегодня во вторник. Вчера погрузили состав и во вторник будут уложены первые рельсы», — сказал М. Липкин BNS.

«Сначала будет реконструирован переезд в пределах города, возле Мажейкского вокзала. После этого мы сразу начнем прокладывать дорогу», — добавил он.

М. Липкин заверил, что реконструкция участка путей идет по плану.

Предприятие Vitras-S в марте подписало договор с государственной компанией Lietuvos gelezinkeliai. Стоимость договора о восстановлении ж/д путей 11,35 млн евро с НДС .

Vitras-S восстановит участок ж/д путей протяженностью 19 километров. Отремонтирует или восстановит пять переездов, шесть мостов, три пропускных пункта. Оборудует или восстановит системы управления движением и др.

Восстановить участок путей в Реньге Lietuvos gelezinkeliai обяазалась перед Еврокомиссией. Еврокомиссия оштрафовала компанию почти на 28 млн евро. По этому участку возила свою продукцию в Латвию литовская нефтеперерабатывающая компания Orlen Lietuva.

BNS

Автор фото: Jānis Vilniņš , Ссылка