Накануне «Финала четырех» Евролига назвала лучших

19 мая в Стамбуле стартует главное событие клубного баскетбола сезона. В пятницу в полуфиналах «Финала четырех» московский ЦСКА сыграет с пирейским «Олимпиакосом», а стамбульский «Фенербахче» с мадридским «Реалом». 21 мая будет сыгран матч за 3-е место и определится новый чемпион Евролиги.

Накануне «Финала четырех» по итогам сезона Евролига обнародовала символические пятерки и определила лучших.

В первую символическую пятерку вошли: Нандо Де Коло (ЦСКА, Москва), Серхио Льюль («Реал», Мадрид), Богдан Богданович («Фенербахче», Стамбул), Георгиос Принтезис («Олимпиакос», Пирей) и Экпе Удох («Фенербахче»).

Во вторую пятерку включены: Милош Теодосич (ЦСКА, Москва), Брэд Ванамэйкер («Дарушафака», Стамбул), Николо Мелли («Брозе Бамберг»), Браянт Данстон («Анадолу Эфес», Стамбул) и Густаво Айон («Реал», Мадрид).

Словенский защитник «Реала» Лука Дончич единогласно признан «Восходящей звездой» Евролиги сезона-2016/17 в результате голосования тренеров, сообщает официальный сайт турнира.

По итогам голосования вторым стал центровой «Дарушафаки» хорват Анте Жижич, третье место разделили серб Марко Гудурич («Црвена Звезда») и сенегалец Илимане Диоп («Баскония»).

В нынешнем сезоне 18-летний словенец провел в рамках Евролиги 33 матча, набирая в среднем по 8,1 очка, 4,5 подбора, 4,3 передачи и 0,9 перехвата за 20 минут на площадке.

Кандидатами на приз «Восходящей звезды» являются лучшие молодые игроки Евролиги, которым на момент старта очередного сезона нет 22 лет. В 2014 и 2015 годах награду получал серб Богдан Богданович, в прошлом сезоне – испанец Алекс Абринес.

Форвард испанской «Басконии» Адам Ханга стал лауреатом приза «Лучшему по игре в защите» Евролиги сезона-2016/17.

Приз «Лучшему защитнику» вручается по итогам голосования тренеров Евролиги. В 2014-м и 2015 годах награда доставалась Браянту Данстону, в прошлом году – игроку ЦСКА Кайлу Хайнсу.

Ханга в нынешнем розыгрыше Евролиги провел 33 матча, в которых набирал 10,5 очка, 4,4 подбора, 2,4 передачи, 0,7 блок-шота и 1,3 перехвата.

Ханга стал первым игроком «Басконии» и первым венгром, который получил приз «Лучшему по игре в защите».

Американский атакующий защитник казанского УНИКСа Кит Лэнгфорд стал обладателем приза имени Альфонсо Форда сезона 2016-17 в Евролиге. Эта награда ежегодно вручается самому результативному игроку турнира. Лэнгфорд уже получал этот трофей в составе «ЕА7 Милан» в сезоне 2013-14. Таким образом, он стал вторым баскетболистом в истории Евролиги, дважды завоевавшим этот приз (Игор Ракочевич делал это три раза).

Защитник принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата, набирая по 21,75 очка в среднем за игру. Это второй результат в истории турнира, уступающий лишь рекорду Марка Сэльерса в 21,79 очка за поединок. Кроме того, Лэнгфорд стал единственным игроком, который записал в актив Евролиги более 600 очков за сезон. В течение регулярного чемпионата он 19 раз достигал отметки в 20 очков за встречу. Ему же принадлежит рекорд сезона – он составил 36 очков за матч.

Инф. «ЛК»

Метки: N20 (1160) 18 мая, Евролига, Финала четырех