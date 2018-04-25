Нарушивший присягу В. Титов подал заявление об отказе от мандата

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Нарушивший присягу Вячеслав Титов подал заявление в Главную избирательную комиссию (ГИК) с отказом от мандата члена городского совета Клайпеды, об этом было сообщено на заседании ГИК во вторник.

Сегодня В. Титов не комментировал свое решение BNS, сказал, что поговорит об этом в среду.

В понедельник Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) объявил, что, обвинив партизанского командира А. Раманаускаса-Ванагаса в убийствах мирного населения, В. Титов грубо нарушил присягу.

В четверг Клайпедское самоуправление планирует решать вопрос о лишении В. Титова мандата.

Для того, чтобы горсовет одобрил решение суда и чтобы В. Титов лишился полномочий члена горсовета, требуется минимум 19 голосов политиков из 31.

В понедельник в 16 часов Вячеслав Титов оставил следующий комментарий на своей страничке Facebook:

«Дорогие друзья! Сегодня Высший административный суд вынес решение о том, что я нарушил присягу депутата городского совета, высказав своё мнение и не согласие с проектом решения увековечения в нашем городе

памяти А. Раманаускаса-Ванагаса. Согласно национальному

законодательству — он герой, а согласно международному праву (Устав ООН, 107 статья и решение суда Литовской ССР от 1957 года) — я справедливо считаю его преступником.

Решение Высшего административного суда никак не повлияло на моё мнение и убеждения. Сегодняшнее решение суда показывает, что у нас не всё в порядке с законами, правосудием и справедливостью, поэтому будем добиваться изменения законодательства Литвы демократическим способом, через выборы.

Я верю в правосудие и поэтому будем судится дальше в Страсбурге. Справедливость восторжествует!»

BNS