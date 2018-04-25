Наши фигуристы на Чемпионате Европы 2019

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Чемпионат Европы по фигурному катанию проходил в Минске с 21 по 27 января. Многофункциональный культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена» принимал один из старейших турниров Старого Света, который проводился в 111-й раз.

Спортсмены выступили в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду. На соревнованиях Литву представляли одиночница 15- летняя Паулина Раманаускайте и танцевальная пара Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс.

Паулине необходимо было набрать в короткой программе не менее 46 баллов, чтобы пробиться в число 24 сильнейших фигуристок и продолжить борьбу в произвольной программе. К сожалению, Раманаускайте получила 42,31 и заняла 32 место среди 36 участниц. Несмотря на скромный результат, ей удалось обойти фигуристок из Норвегии, Хорватии, Латвии и Украины, однако соревнования на этом для нее закончились.

На континентальном форуме золотые награды в одиночном катании завоевали россиянка Софья Самодурова и Хавьер Фернандес из Испании, для которого золотая медаль континентального форума стала седьмой в карьере. Именитый фигурист после выступления в Минске заявил о завершении карьеры.

Впервые на мировом первенстве наши фигуристы выступили в прошлом году и замкнули там двадцатку сильнейших. Участие в ЧМ для литовской пары Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс стало – дебютом.

Необходимо отметить, что Эллисон и Саулюс выступали в столице Белоруссии с травмами, а партнеру после завершения соревнований пришлось даже ехать в больницу на дополнительное обследование.

И тем не менее, после короткого танца литовская пара фигуристов замыкала дюжину сильнейших. Танцевальная пара Рид и Амбрулявичюса за свое танго в короткой программе получили от судей 64,81 балла. По итогам соревнований наша пара заняла 13-ое место с суммой баллов 164,11. Этот результат является теперь их новым персональным рекордом.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись также спортивная пара Ванесса Джеймс и Морган Сипре из Франции. А в состязаниях фигуристов в танцах на льду не было равных другому дуэту из этой страны Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону.

Завершился чемпионат Европы по фигурному катанию красочным гала-представлением. Участие в континентальном форуме приняли свыше 100 фигуристов из стран Старого Света.

Подготовлено по сообщениям СМИ