Назревает лимит расчетов наличными

Сомневающиеся не видят логики в таком решении, но и отмечают, что это будет выгодно банкам

Министерство финансов внесло предложения, которые предусматривают ограничить расчет наличными деньгами в крупных суммах. А точнее, предлагается установить, чтобы максимальная сумма сделок не превышала 3 тысяч евро.

Борьба с «тенью»

Министр финансов Вилюс Шапока рассказал, что эта инициатива пару лет назад возникла в Сейме.

«В соответствии с этой инициативой в целях уменьшения предпосылок для теневой экономики целесообразно юридически ограничить одно из существований условий теневой экономики – расчеты и другие платежи по сделкам наличными. Это обеспечит большую прозрачность, более эффективный контроль, ограничит возможности злоупотреблений. Кроме того, это создаст более благоприятные условия для честной конкуренции, обеспечит более надежные взаиморасчеты», – подчеркнул цель идеи Шапока.

Министр финансов полагает, что такие ограничения не станут помехой для легальной хозяйственной деятельности, тем более, что во всех странах существуют те или иные ограничения при расчете наличными. Кроме того, исходя из практики других стран, видно, что устанавливается не только максимальная сумма, но и определенные ограничения для отдельных секторов.

«Эту меру наряду с другими, уменьшающими объем нелегальной экономики, рекомендует и Еврокомиссия, такая практика широко применяется во многих странах ЕС, например, в Испании – 2500 евро, в Румынии – 2260 евро, в Греции – 500 евро, в Дании – 1340 евро, в Италии – 1000 евро, во Франции – 1000 евро, в Португалии – 1000 евро.

А в некоторых государствах также начинают применять ограничения не только на сумму, но и на секторы – наличными будет запрещено рассчитываться: в Италии – за аренду помещений, в Дании – в определенных местах розничной торговли, при постепенном расширении этого списка. В Венгрии установлен временной лимит для юридических лиц – не более 5000 евро наличными в месяц и одновременно разными способами поощрять безналичные платежи», – комментирует намерения министр.

Министерство финансов сообщает, что установлено: в Литве около 95% выполняемых жителями операций не превышает 3 тыс. евро, поэтому полагается, что ограничения наличных расчетов не должны вызвать неудобств.

«Все сделки, превышающие сумму в 3000 евро, должны производиться только безналичными. Это значит, что даже и в таких случаях, когда сделки бывают большого объема и платежи хотят произвести частями или сделками о периодических выплатах, любые платежи наличными могут производиться до тех пор, пока их общая сумма достигнет 3000 евро. Позднейшие расчеты, также как любые другие платежи по сделке, не важно, какого размера, должны производиться безналичными», – заверяет Шапока.

Правда, предусмотрено и исключение.

«Если на месте расчетов или платежей поставщики платежных услуг не предоставляют требуемых услуг, а по условиям сделки необходимо рассчитаться безотлагательно. В данном случае лицо, получающее (принимающее) расчеты, а также любые другие платежи наличными, в течение 10 дней в порядке, установленном Государственной налоговой инспекцией, должно сообщить налоговому администратору о факте расчетов, а также о других любых платежах наличными, об обстоятельствах, в силу которых невозможно было рассчитаться безналичными, и предъявить идентификационные данные о сделке сторон.

Ограничения предназначены для обуздания тех, кто занимается нечестной деятельностью, поэтому еще раз подчеркиваем, что эти ограничения не станут помехой для легальной хозяйственной деятельности. Кроме того, проведенные оценки показывают, что масштаб расчетов наличными напрямую связан с отставанием платежей – в странах, где распространен расчет наличными, заметен более низкий уровень поступлений от налогов в ВВП, поэтому обоснованно рассчитываем на положительный эффект – вытащить из «тени» значительные суммы денег», – утверждает министр.

Эту идею поддерживает и премьер Саулюс Сквярнялис.

«У нас есть цифры, сколько в Литве зарабатывают и сколько тратят. Эти цифры не совпадают. Расходуем больше, чем зарабатываем. Это единственный стимул для тех людей, которые находятся в «тени». Их не надо наказывать, преследовать, а надо побудить выйти из «тени», чтобы их не утруждало двойное бремя: они получают минимальную зарплату, другую часть «теневыми», или «черными», деньгами. Затем получают пакет социальных услуг. Эти меры позволят некомфортабельно, неудобно чувствовать себя в «тени» и побудят сделать легальными доходы, и таким образом будут ограничены возможности реализации теневой экономики», – сказал он.

Идея выгодна банкам

Один из поддерживающих эту идею – член Сейма Альгирдас Сисас.

«Поскольку все утверждают, что у нас большой объем теневой экономики, это один из способов борьбы с ней, потому что в теневой экономике расчет по банковской карточке или по банковскому счету не ведется – рассчитываются наличными.

Давно об этом говорят, и наше правительство снизило такие расчеты до 10 тысяч. Предложение уменьшить до 3 тысяч, мне кажется, очень правильное, потому что банковская система достаточно развита», – считает Сисас.

Однако другие не только не видят логики в таком решении, но и отмечают, что это особенно выгодно будет банкам.

В Евросоюзе, где свободное передвижение людей и капитала, введение такого ограничения в отношении покупки – определенное ограничение свобод. Из 27 государств ЕС в 15 регламентирован расчет наличными между физическими лицами, в большинстве стран между юридическими лицами расчет ведется через банки.

Парламентарий Ингрида Шимоните выражает сомнение в том, кто гарантирует, что это решение будет выполняться.

«В расчетах между физическими лицами возникает вопрос – кто это будет администрировать. Как будет расцениваться, что на самом деле эти расчеты не происходят? Можно ли представить, что люди, которые склонны рассчитываться не задекларированными доходами, кинутся рассчитываться не задекларированными доходами с соблюдением ограничений, если они не декларируют самих доходов? Мне кажется, что это немного наивное убеждение.

Я не понимаю логику. С какого потолка взяли эти 3 тысячи? Почему на 3 тысячи меньше – это хорошо, почему нет дифференциации для юридических и физических лиц? Потому что, на мой взгляд, это совершенно разные вещи расчета», – считает Шимоните.

Член Сейма Ремигиюс Жямайтайтис согласен с идеей, однако видит другой план ее реализации.

«Само предложение спорное, и может, о таком предложении можно было бы говорить. Но сумма – 3 тысячи евро – настолько смешная, что даже не представляю, как это может работать. Особенно когда мы живем в ЕС, где свободное передвижение, представьте себе, приезжают к нам туристы из Германии, Франции или Латвии в Палангу или на Куршскую косу, заказывают гостиницу и расплачиваются наличными. И что, мы натравим на них Службу по расследованию финансовых преступлений, сообщим о них в полицию?

Думаю, что ничего нового не будет, а только банкам больший плюс, потому что за каждую операцию сейчас берут плату 1,5 евро. А когда будет ограничен расчет наличными, у банков будет больше расходов, потому работникам придется выполнять больше операций, значит, и месячная корзинка с 1,5 евро, по нашим подсчетам, подорожает до 2,7-3,2 евро.

Если мы делаем шаг вперед и все же решаем уменьшить объем наличных, то мы должны начать с 20 тысяч. И идти постепенно, каждые 3 года, когда политики определят цель, например, в 2030 году дойти до предела в 3 тысячи евро. Этого целенаправленно следует придерживаться», – рассуждает Жямайтайтис.

Инф. “ЛК”

Метки: N19 (1159) 11 мая, министр финансов, Теневая экономика