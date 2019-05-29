Не договорились по минимальной месячной зарплате

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Во вторник Трехсторонний совет Литвы не принял совместное решение о том, насколько с 2020 года должна повыситься минимальная месячная зарплата (ММЗ). Решение, как и прошлом году, должно будет принять правительство. Трехсторонний совет Литвы, совет объединяющий правительство, работодателей и профсоюзы

Представители профсоюзов предлагали поднять ММЗ почти на 10% до 607 евро (до уплаты налогов), между тем, работодатели предлагали повысить ее только до 580 евро. Сейчас ММЗ составляет 555 евро до уплаты налогов.

«Мы должны зафиксировать позиции – 607 евро, как предлагают представители правительства и работников, и 580 евро предложение работодателей, которая точно не рассчитана по установленной формуле. Это означает, что правительство должно будет определиться до 15 июня, как установлено в Трудовом Кодексе», – заявила во вторник журналистам вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене после заседания совета.

Профсоюзы утверждают, что 607 евро – это минимальная сумма, с которой можно начинать переговоры.

Представитель работодателей — президент Панявежской торгово-промышленной и ремесленной палаты Сигитас Гайлюнас сказал, что ММЗ будет достаточно повысить настолько, чтобы она составляла 45% средней заработной платы (СЗП).

«Поскольку наша экономика постепенно перегревается, и мы думаем о том, что будет дальше, возможны проявления кризиса, то предлагаем оставить минимальный рубеж в 45% СЗП», – отметил он.

В прошлом году Трехстороннему совету, несмотря на продолжительные дискуссии не удалось договориться по размеру повышения ММЗ с 2019 года, поэтому этот показатель утвердил Кабмин.

BNS