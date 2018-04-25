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В кабинах для голосования на выборах не останется шторок, а для обеспечения тайного голосования урны для бюллетеней станут матовыми.

ГИК изменила для этого описание порядка, регламентирующего оборудование помещения для голосования.

Кабинки для голосования должны быть оборудованы так, чтобы было видно, не совершает ли избиратель незаконных действий, но при этом необходимо обеспечить, чтобы не было видно, что он отмечает в бюллетене.

Поскольку были случаи, когда раскрывался бросаемый в урну для голосования бюллетень, и окружающие могли увидеть, за кого голосовал избиратель, -заменены урны для голосования. Предусмотрено, что они должны быть прозрачными, но матовыми.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ