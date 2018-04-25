Не собравший нужного числа голосов Э. Масюлис не сможет баллотироваться в мэры Клайпеды

🔊 Воспроизвести

Обвиняемый в политической коррупции в деле MG Baltic Элигиюс Масюлис, который пожелал баллотироваться в мэры Клайпеды, не собрал необходимое число подписей и вышел из политической кампании.

«Мы представим такой протокол — не регистрировать Э. Масюлиса из-за несобранного числа подписей. Вместо 13 кандидатов в мэры у Клайпеды будет 12», — сказал BNS в понедельник председатель Клайпедской избирательной комиссии Адолфас Гритенас.

По его словам, в Клайпеде минимальное число подписей для кандидатов — 870. Э. Масюлис представил комиссии 911 подписей, но после проверки осталось всего 755, включая и подписи, собранные электронным способом.

Э. Масюлис сказал BNS, что избирком в его случае проверял каждого подписавшегося, а листы с подписями за других участников политической кампании проверял лишь визуально.

«Ко всем эта проверка должна применяться одинаково. Естественно, избиркомы сформированы из представителей политических партий и очевидно, что у меня там такого представителя нет, так что само собой разумеется, что в моем случае была опробована эта проверка, но что есть, то есть», — сказал Э. Масюлис в понедельник BNS.

Он сказал, что мог бы собрать и больше подписей, однако после начала сбора подписей и к нему, и к его близким «было много негативного внимания», поэтому он не стал собирать больше подписей.

Прямые выборы мэров и советов самоуправлений в Литве пройдут 3 марта.

BNS